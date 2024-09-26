Опубликовано фото пролетевшего мимо Земли космического пришельца в форме снеговика

Потенциально опасный астероид 2024 ON пролетел мимо Земли 17 сентября

NASA опубликовало фото и GIF-анимацию потенциально опасного космического объекта, пролетевшего в миллионе километров от Земли.

Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

Огромный — 350 метров в длину — астероид 2024 ON пронёсся мимо нас 17 сентября со скоростью около 32 тысяч км/ч.

По форме он похож на снеговик или арахис — то есть соединён из двух меньших камней. Такие астероиды называют "контактно-двойными", и они — не редкость: до 14% околоземных астероидов размером более 200 метров относятся к этому типу.

Классификация этого объекта как потенциально опасного не должна пугать — NASA относит к ним всё, что приближается к Земле на 7,5 миллиона километров и меньше.

Таким признан, например, 2024 PT5, который СМИ назвали второй Луной — его открыли за день до максимального сближения на 568 тысяч км.

Но ни он, ни любые другие околоземные астероиды реальной опасности не представляют, заверили в NASA на основании долгосрочных прогнозах орбит на ближайшие 100 лет.

Уточнения

Контактно-двойная малая планета — малое небесное тело, состоящее из двух частей, каждая из которых в прошлом была самостоятельно движущимся небесным телом, но которые в процессе собственного движения претерпели тесное взаимное сближение и слияние в один объект.

