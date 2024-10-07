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Учёные из Университета объясняют, почему мыши так полезны в науке

2:03
Наука

Выбор мышей для научных экспериментов основывается на ряде практичных факторов. Во-первых, мыши небольшие и не требуют много места. Тестирование на крупных животных, таких как слоны или жирафы, было бы крайне затруднительным.

Учёные из Университета объясняют, почему мыши так полезны в науке
Фото: Flickr by mrmin123, CC BY-SA 2.0

Быстрое размножение

Маленький размер и безвредность мышей делают их удобным объектом для исследований. Ещё одно их преимущество — это способность быстро и часто размножаться, что позволяет учёным всегда иметь достаточное количество подопытных животных. Благодаря короткому жизненному циклу — всего пару лет — можно легко изучать различные поколения в пределах одного исследования.

Схожесть генов мышей и людей 

Однако мыши полезны не только из-за своего удобного размера и скорости размножения. Более 90% их генов совпадают с человеческими, что делает их идеальной моделью для понимания того, как наши гены реагируют на различные воздействия. Кроме того, биологические системы мышей, такие как органы, функционируют схожим образом с человеческими.

Генетическая модификация мышей как инструмент изучения болезней

Одно из ключевых преимуществ использования мышей в исследованиях — это их генетическая податливость. Учёные могут изменять гены мышей, отключая или деактивируя их. Эти генетически изменённые особи, называемые "нокаутирующими мышами", позволяют исследователям изучать, как определённые гены могут влиять на развитие заболеваний. Отключив ген у одной группы мышей и сохранив его у другой, учёные могут выяснить, какую роль этот ген играет в заболеваниях человека.

Трансгенные мыши: эффективный метод моделирования заболеваний

Другой тип изменённых мышей, трансгенные мыши, выращивается с введённой чужеродной ДНК. Это эффективный метод моделирования человеческих заболеваний и изучения генетических функций.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). Длина тела от 5 см (мышь-малютка) до 48 см (южная тонкохвостая крыса Phloeomys cumingi). К семейству относятся мыши, крысы и полёвки.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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