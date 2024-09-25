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Тайна происхождения жизни раскрыта у морского дна учёными из Японии

Тайны жизни из глубин: найдены наноканалы в гидротермальных источниках
1:22
Наука

Японские ученые из Центра устойчивой ресурсной науки RIKEN и Токийского технологического института совершили важное открытие: в глубоководных гидротермальных источниках были обнаружены неорганические наноструктуры, которые способны выполнять функции, аналогичные тем, что поддерживают жизнь.

Тайны жизни из глубин: найдены наноканалы в гидротермальных источниках
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Эти наноструктуры, самоорганизующиеся в селективные ионные каналы, могут преобразовывать энергию в электричество.

Когда морская вода просачивается через трещины в земной коре, нагревается и возвращается в океан, она приносит с собой минералы, которые образуют осадки вокруг гидротермальных источников. Именно эти осадки могут служить примерами абиотических систем, способных к осмотическому преобразованию энергии. Ученые обнаружили, что нанопоры в этих осадках работают как селективные каналы, пропуская ионы и генерируя электрические сигналы, как это происходит в живых клетках.

Открытие важно не только с точки зрения изучения происхождения жизни на Земле и возможных форм жизни на других планетах, но и для улучшения технологий по сбору энергии. Исследование указывает на возможность создания более эффективных промышленных систем, способных использовать разницу в концентрации солей для производства электричества.

Уточнения

Геотерма́льный исто́чник (от др.-греч. γαῖα, γῆ — земля и θερμός — «тёплый, горячий») — выход на поверхность подземных вод, нагретых выше +20 °C. 

Наноструктура (англ. nanostructure) — совокупность наноразмерных объектов искусственного или естественного происхождения, свойства которой определяются не только размером структурных элементов, но и их взаимным расположением в пространстве.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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