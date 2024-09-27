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Учёные бьют тревогу: каждый третий ребёнок на планете страдает от миопии

Учёные фиксируют рост близорукости среди подростков по всему миру
1:28
Наука

Китайские специалисты предсказывают резкий рост близорукости среди детей и подростков в ближайшие десятилетия, сообщает British Journal of Ophthalmology.

Учёные фиксируют рост близорукости среди подростков по всему миру
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька, CC BY-SA 4.0

По их данным, к 2050 году около 740 млн несовершеннолетних жителей Земли будут страдать от миопии и нуждаться в коррекции зрения. Этот вывод сделан на основе анализа почти 300 исследований, охвативших 50 стран мира.

В настоящее время примерно каждый третий ребенок страдает от близорукости, а среди подростков этот показатель достигает 54%. Наиболее остро проблема стоит в Японии, Южной Корее и России, где доля близоруких детей составляет 85%, 73% и 46% соответственно. Китайские медики обновили данные, актуализировав последние сведения по распространению миопии, и сделали прогноз на будущее: к середине XXI века доля детей с близорукостью достигнет 39,8%. Большая часть таких детей будет проживать в развивающихся странах Азии.

Специалисты подчеркивают необходимость разработки глобальных мер для борьбы с этим стремительно растущим явлением, так как изменения в образе жизни, цифровизация и уменьшение времени, проводимого на открытом воздухе, могут усугубить проблему.

Уточнения

Близору́кость (также — миопи́я, от др.-греч. μύω — «щурюсь» и ὄψις — «взгляд, зрение») — дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали — плохо.

Лазерная коррекция зрения (или рефракционная хирургия) — хирургическая коррекция с применением лазерных технологий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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