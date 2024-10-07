Как распад суперконтинентов помог создать богатейшие месторождения железа

Учёные из Университета Колорадо объяснили образование железных месторождений в Пилбаре

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Месторождения, расположенные на территории современной провинции Хамерсли в Западной Австралии, находятся на участке древней земной коры, известном как кратон Пилбара.

Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA, CC BY 2.0

Этот кратон — один из двух известных участков земной коры, относящихся к архейской эпохе (3,8–2,5 миллиарда лет назад), наряду с кратоном Каапваал в Южной Африке. В кратоне Пилбара сохранились одни из самых древних горных пород на Земле.

"Энергия этой эпической геологической активности, вероятно, сыграла ключевую роль в образовании миллиардов тонн богатых железом пород по всей Пилбаре", — сообщил геохронолог и постдокторант Университета Колорадо в Боулдере Лиам Кортни-Дэвис.

Эти породы прошли через несколько эпох, став свидетелями формирования и распада нескольких суперконтинентов.

Это делает их важными носителями подсказок о происхождении богатых месторождений полезных ископаемых в регионе, отмечают учёные в новом исследовании.

В частности, распад суперконтинента Колумбия, существовавшего между 1,7 и 1,45 миллиарда лет назад, и последующее объединение Австралии (1,4–1,1 миллиарда лет назад) могут объяснить появление огромных запасов железной руды в провинции Хамерсли.

Уточнения

Дре́вняя платфо́рма (крато́н) — платформа с фундаментом докембрийского возраста. Древние платформы представляют собой ядра материков и занимают обширные части их площади (миллионы квадратных километров).

