Уникальные клетки помогут заживлять раны за считанные дни — революционное открытие учёных

Ученые обнаружили клетки, заживляющие раны при диабете за несколько дней

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа австралийских учёных сделала прорыв в области регенерации тканей, обнаружив новый тип клеток, которые играют ключевую роль в восстановлении организма.

Фото: Own work by Jlabanimation, CC BY-SA 4.0

Как сообщает портал ЭкоПравда, эти клетки способны трансформироваться в два различных типа: эндотелиальные клетки, образующие стенки сосудов, и макрофаги, которые важны для защиты и регенерации тканей.

Исследования показали, что предшественники этих клеток активируются при травмах или нарушениях кровообращения, после чего они начинают активно делиться, что ускоряет восстановительные процессы. Этот феномен даёт возможность применять такие клетки для регенерации различных типов тканей.

Эксперименты на мышах продемонстрировали впечатляющие результаты: хронические диабетические язвы заживали всего за несколько дней. Учёные надеются, что это открытие приведёт к созданию новых методов лечения незаживающих ран у людей, хотя точные сроки начала клинических испытаний пока неизвестны.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.



