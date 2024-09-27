Уникальные клетки помогут заживлять раны за считанные дни — революционное открытие учёных

Группа австралийских учёных сделала прорыв в области регенерации тканей, обнаружив новый тип клеток, которые играют ключевую роль в восстановлении организма.
Как сообщает портал ЭкоПравда, эти клетки способны трансформироваться в два различных типа: эндотелиальные клетки, образующие стенки сосудов, и макрофаги, которые важны для защиты и регенерации тканей.
Исследования показали, что предшественники этих клеток активируются при травмах или нарушениях кровообращения, после чего они начинают активно делиться, что ускоряет восстановительные процессы. Этот феномен даёт возможность применять такие клетки для регенерации различных типов тканей.
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