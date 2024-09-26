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Влияние космоса: как межзвёздные облака погрузили Землю в ледниковый период

GRL: космические облака могли вызывать похолодание на Земле 7 и 2 млн лет назад
1:24
Наука

Американские учёные из Бостонского университета пришли к выводу, что миллионы лет назад Земля и вся Солнечная система проходили через плотные межзвёздные облака, что могло вызвать значительные климатические изменения, включая глобальное похолодание.

GRL: космические облака могли вызывать похолодание на Земле 7 и 2 млн лет назад
Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), CC BY 4.0

Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, проливает свет на взаимодействие нашей планеты с межзвёздной средой и её возможные последствия.

Межзвёздные облака представляют собой обширные области газа и пыли, состоящие преимущественно из водорода с примесью гелия и более тяжёлых элементов. Эти облака играют ключевую роль в процессе звёздообразования и эволюции галактик.

Учёные предполагают, что первая встреча Земли с таким облаком произошла около 7 миллионов лет назад, а затем — около 2 миллионов лет назад.

Команда исследователей обнаружила, что подобные взаимодействия значительно увеличили уровень водорода в верхних слоях атмосферы. Водород был преобразован в молекулы воды в более низких слоях, что привело к снижению уровня озона в мезосфере и появлению глобальных серебристых облаков.

Эти облака могли временно блокировать до 7% солнечного света, что стало одной из причин начала ледникового периода.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος - "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Местное межзвёздное облако (ММО) (англ. Local Interstellar Cloud, LIC) является межзвёздным облаком (размером примерно в 30 световых лет), через которое в настоящее время движется Солнечная система.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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