Влияние космоса: как межзвёздные облака погрузили Землю в ледниковый период

Американские учёные из Бостонского университета пришли к выводу, что миллионы лет назад Земля и вся Солнечная система проходили через плотные межзвёздные облака, что могло вызвать значительные климатические изменения, включая глобальное похолодание.
Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, проливает свет на взаимодействие нашей планеты с межзвёздной средой и её возможные последствия.
Межзвёздные облака представляют собой обширные области газа и пыли, состоящие преимущественно из водорода с примесью гелия и более тяжёлых элементов. Эти облака играют ключевую роль в процессе звёздообразования и эволюции галактик.
Учёные предполагают, что первая встреча Земли с таким облаком произошла около 7 миллионов лет назад, а затем — около 2 миллионов лет назад.
Команда исследователей обнаружила, что подобные взаимодействия значительно увеличили уровень водорода в верхних слоях атмосферы. Водород был преобразован в молекулы воды в более низких слоях, что привело к снижению уровня озона в мезосфере и появлению глобальных серебристых облаков.
Эти облака могли временно блокировать до 7% солнечного света, что стало одной из причин начала ледникового периода.
Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος - "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.
Местное межзвёздное облако (ММО) (англ. Local Interstellar Cloud, LIC) является межзвёздным облаком (размером примерно в 30 световых лет), через которое в настоящее время движется Солнечная система.
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