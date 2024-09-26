Как искусственная кожа из полимеров и клеток изменит лечение ран и ожогов

В России планируется начало первых клинических испытаний новейшей искусственной кожи в 2025 году. Разработка, созданная учёными Курчатовского института совместно с ведущими хирургическими и трансплантационными центрами, уже прошла предварительные испытания на животных и показала свою эффективность и удобство в использовании.
Технология создания искусственной кожи основана на использовании клеток и различных полимеров, которые интегрируются в специальные матрицы. Этот подход позволил достичь высоких результатов на ранних этапах исследования. Учёные подчеркивают, что испытания на животных продемонстрировали положительные результаты, и следующие шаги будут направлены на переход к клиническим испытаниям на людях, что может произойти в 2025 году.
Искусственная кожа может стать важным шагом в развитии медицины, помогая в лечении ожогов, кожных заболеваний и травм, предоставляя пациентам возможность более быстрого и качественного заживления.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.
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