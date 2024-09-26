Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что не навсегда уехала из России
Настя Ивлеева похвасталсь, что её позвали за границу
"Аэрофлот" объяснил причины подорожания билетов на внутренние рейсы
Возлюбленная Гуфа заявила, что рэпер не разрешает ей кататься на мотоцикле
Политолог Светов: теперь вероятность применения Россией ЯО не является нулевой
Канделаки поиздевалась над лишённым водительских прав Сариком Андреасяном
ГАИ разъяснила, почему водителей стали лишать прав за безобидные нарушения
Модель Ирина Шейк появилась на публике в компании неизвестного мужчины
Рецепт восхитительного тартара из тунца и авокадо

Как искусственная кожа из полимеров и клеток изменит лечение ран и ожогов

Ученые разработали искусственную человеческую кожу
1:07
Наука

В России планируется начало первых клинических испытаний новейшей искусственной кожи в 2025 году. Разработка, созданная учёными Курчатовского института совместно с ведущими хирургическими и трансплантационными центрами, уже прошла предварительные испытания на животных и показала свою эффективность и удобство в использовании.

Ученые разработали искусственную человеческую кожу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Технология создания искусственной кожи основана на использовании клеток и различных полимеров, которые интегрируются в специальные матрицы. Этот подход позволил достичь высоких результатов на ранних этапах исследования. Учёные подчеркивают, что испытания на животных продемонстрировали положительные результаты, и следующие шаги будут направлены на переход к клиническим испытаниям на людях, что может произойти в 2025 году.

Искусственная кожа может стать важным шагом в развитии медицины, помогая в лечении ожогов, кожных заболеваний и травм, предоставляя пациентам возможность более быстрого и качественного заживления.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

Полиме́ры (от греч. πολύ «много» + μέρος «часть») — вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз

Обрезка — это мощный инструмент, позволяющий значительно увеличить урожайность чёрной смородины. Было замечено, что самые сильные приросты ветви дают в первые три года жизни, а самые урожайные — до четырёх лет.

Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Какая домашняя еда безопасна для кошек
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Самолёт Су-35. Гордость российской боевой авиации доминирует в атмосфере Земли
Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова РСЗО "Ураган". Мощная сила российского огня Дмитрий Плотников AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Последние материалы
Возлюбленная Гуфа заявила, что рэпер не разрешает ей кататься на мотоцикле
Политолог Светов: теперь вероятность применения Россией ЯО не является нулевой
Канделаки поиздевалась над лишённым водительских прав Сариком Андреасяном
ГАИ разъяснила, почему водителей стали лишать прав за безобидные нарушения
Модель Ирина Шейк появилась на публике в компании неизвестного мужчины
Рецепт восхитительного тартара из тунца и авокадо
Почему утренняя и вечерняя заправки на АЗС выгоднее дневной
Три породы собак, которые помогают сохранить чистоту в доме
Экс-супруга Моргенштерна* придумала необычный способ избавиться от плохих воспоминаний
Елена Мартынова подтвердила развод с певцом Шаманом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.