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Как землетрясения влияют на образование золотых самородков

1:32
Наука

Исследователи опирались на две важные находки. Во-первых, крупные самородки чаще всего встречаются в орогенных месторождениях золота, которые формируются во время землетрясений.

Как землетрясения влияют на образование золотых самородков
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Во-вторых, кварц является пьезоэлектрическим минералом, который генерирует электрический заряд в ответ на геологический стресс, например, вызванный землетрясениями. 

Золото в природе образуется в кварце, втором по распространённости минерале в земной коре после полевого шпата.

Однако уникальной особенностью таких месторождений является концентрация золота в виде гигантских самородков, плавающих в кварцевых жилах — трещинах в породах, которые периодически заполняются гидротермальными флюидами, поступающими из глубин земной коры.

"Золото образуется в кварце постоянно. Что действительно удивительно — это большие размеры самородков. Мы не могли понять, как именно происходит такая концентрация золота в одном месте", —  пояснил геолог из Университета Монаш (Австралия) Крис Войзи

Гидротермальные флюиды поднимают атомы золота из глубины земной коры и вымывают их через кварцевые жилы. Теоретически золото должно равномерно распределяться по трещинам, а не концентрироваться в самородки, что делало процесс загадочным.

Однако, согласно новому исследованию, именно эти самородки составляют до 75% всего золота, когда-либо добытого.

Уточнения

Кварц (нем. Quarz ← древнепольск. kwardy) — один из самых распространённых минералов в земной коре, основа стекла, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород. Свободное содержание в земной коре — 12 %. Входит в состав других минералов в виде смесей и силикатов.
Химическая формула: SiO2 (является полиморфной модификацией диоксида кремния).
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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