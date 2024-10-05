Как землетрясения влияют на образование золотых самородков

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи опирались на две важные находки. Во-первых, крупные самородки чаще всего встречаются в орогенных месторождениях золота, которые формируются во время землетрясений.

Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, CC BY-SA 4.0

Во-вторых, кварц является пьезоэлектрическим минералом, который генерирует электрический заряд в ответ на геологический стресс, например, вызванный землетрясениями.

Золото в природе образуется в кварце, втором по распространённости минерале в земной коре после полевого шпата.

Однако уникальной особенностью таких месторождений является концентрация золота в виде гигантских самородков, плавающих в кварцевых жилах — трещинах в породах, которые периодически заполняются гидротермальными флюидами, поступающими из глубин земной коры.

"Золото образуется в кварце постоянно. Что действительно удивительно — это большие размеры самородков. Мы не могли понять, как именно происходит такая концентрация золота в одном месте", — пояснил геолог из Университета Монаш (Австралия) Крис Войзи.

Гидротермальные флюиды поднимают атомы золота из глубины земной коры и вымывают их через кварцевые жилы. Теоретически золото должно равномерно распределяться по трещинам, а не концентрироваться в самородки, что делало процесс загадочным.

Однако, согласно новому исследованию, именно эти самородки составляют до 75% всего золота, когда-либо добытого.

Уточнения

Кварц (нем. Quarz ← древнепольск. kwardy) — один из самых распространённых минералов в земной коре, основа стекла, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород. Свободное содержание в земной коре — 12 %. Входит в состав других минералов в виде смесей и силикатов.

Химическая формула: SiO 2 (является полиморфной модификацией диоксида кремния).



