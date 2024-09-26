Почему наши когнитивные способности страдают в первую очередь: неожиданные выводы учёных

Ученые объяснили, почему наиболее развитые зоны мозга человека страдают первыми

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная группа учёных опубликовала результаты исследования процесса старения мозга у людей и обезьян, выявив различия в том, как уменьшается размер мозга с возрастом у этих видов. Работа, опубликованная на портале Tagesschau, раскрывает новые аспекты эволюционного развития и показывает, что человеческий мозг, увеличившийся в три раза по сравнению с мозгом обезьян, демонстрирует уникальные особенности старения.

Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media, CC BY-SA 4.0

Эволюционный путь человека и шимпанзе разделился примерно 6-7 миллионов лет назад, и с тех пор мозг человека не только увеличился в объёме, но и развил новые функции. Благодаря этому люди смогли развить навыки прямохождения, членораздельной речи и планирования, а также использовать орудия труда.

Особенно важную роль в этих изменениях сыграла префронтальная кора — зона мозга, отвечающая за высшие когнитивные функции.

Исследователи подчёркивают, что наиболее "молодые" и сложные зоны человеческого мозга, такие как префронтальная кора, первыми подвергаются процессам старения. Этот феномен был назван принципом "последним пришёл — первым ушёл", где эволюционные преимущества человеческого мозга имеют свою цену — уязвимость к возрастным изменениям.

Таким образом, именно развитые когнитивные функции и сложные структуры мозга, появившиеся позднее в ходе эволюции, страдают первыми при старении.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.



Префронта́льная кора (лат. cortex praefrontalis) — отдел коры больших полушарий головного мозга, представляющий собой переднюю часть лобных долей и включающий в себя 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 32, 44, 45, 46 и 47 поля по Бродману.



