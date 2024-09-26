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Прорыв в науке: искусственный паучий шелк способен заживлять раны и лечить болезни

Ученые создали искусственную паутину, которая лечит раны
1:38
Наука

Учёные из Nanjing Tech University в Китае достигли значительного прорыва, разработав искусственный паучий шелк, который не только обладает высокой прочностью, но и способен заживлять раны. Этот материал, созданный на основе белков, уже доказал свою эффективность в лечении суставных повреждений и кожных ран у мышей.

Ученые создали искусственную паутину, которая лечит раны
Фото: flickr.com by vastateparksstaff, CC BY 2.0

Исследование, опубликованное на портале ACS Nano, показало, что разработанный материал можно использовать для создания высокоэффективных повязок для ран, которые демонстрируют отличные результаты.

Процесс создания этого уникального материала основан на детальном изучении механизма прядения паутины у пауков. Учёные преодолели ряд сложностей, с которыми сталкивались их предшественники, пытаясь воссоздать этот процесс. Используя методы компьютерной динамики, они смогли стабилизировать структуру искусственного белка и значительно увеличить его производство до 13,5 г/л.

В ходе работы были созданы искусственные пауки с заменёнными прядильными железами, что позволило производить высококачественные шелковые нити для различных применений.

Материал оказался эффективен как в макромасштабе для лечения ревматоидного артрита у мышей, так и в микромасштабе для заживления ран у диабетических мышей.

Инновационный искусственный шелк открывает новые перспективы для использования не только в медицине, но и в других областях, таких как материалы с уникальными свойствами, включая проводимость, стабильность и способность к самовосстановлению.

Уточнения

Паути́на — секрет паутинных желёз, который вскоре после выделения застывает в форме нитей. По химической природе белок, близкий по составу к шёлку насекомых.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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