Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советы по уходу за одеждой: зачем класть свитер в морозилку
4 совета женщинам, как избавиться от жира на животе
Нестандартные бьюти-ритуалы со всего мира: что можно перенять для своей косметички
Как продлить срок службы автомобиля: основные рекомендации
Российский IT-гигант спасёт уволенных экспертов ABBYY
Солнце готовит Земле смертельный удар: когда ждать катастрофы?
Как правильно использовать уксус для уборки в доме: полезные советы
В Сибири появится 200 тысяч рабочих мест к 2030 году
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту

Как микропластик оказывается в обонятельной системе человека

2:57
Наука

Микропластик присутствует повсюду. Мельчайшие частицы пластика были обнаружены на древних археологических раскопках, в свежевыпавшем снеге в Антарктиде, на вершине Эвереста и даже на дне Марианской впадины. В человеческом организме они найдены в крови, плаценте и лёгких.

Как микропластик оказывается в обонятельной системе человека
Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

Теперь учёные также обнаружили микропластик в тканях мозга, в частности в обонятельной луковице, расположенной над носом. У людей есть две обонятельные луковицы, которые помогают улавливать и обрабатывать запахи, передавая информацию от носа к мозгу через обонятельный нерв.

Согласно недавнему исследованию, микропластик был обнаружен в мозге человека. Эти результаты вызывают тревогу, так как они могут свидетельствовать о том, что обонятельный путь может позволять микропластикам проникать глубже в мозг.

Для исследования учёные взяли образцы обонятельных луковиц у 15 человеческих трупов в возрасте от 33 до 100 лет. В восьми из них были найдены микропластики, размером менее пяти миллиметров.

Исследователи обнаружили 16 частиц пластика, включая полипропилен, полиамид, нейлон и полиэтиленвинилацетат. Полипропилен оказался наиболее распространённым и встречается в одежде, мебели, коврах и упаковке.

Учёные не анализировали образцы на наличие нанопластика, который значительно меньше и в тысячи раз тоньше человеческого волоса. Однако микропластик, который был обнаружен, оказался гораздо меньшим по размеру, чем в предыдущих исследованиях, касающихся обнаружения микропластика в органах человека, таких как почки и печень.

"Есть свидетельства того, что очень мелкие частицы, переносимые по воздуху, могут проникать в мозг через обонятельную луковицу, но это не основной путь доставки материалов в мозг" — комментирует Токсиколог Мэтью Кампен из Университета Нью-Мексико.

Работа носа заключается в фильтрации частиц, чтобы предотвратить их попадание в лёгкие, поэтому вполне логично, что обонятельная луковица может также захватывать частицы микропластика.

Однако остаётся неясным, могут ли эти частицы достигать мозга через обонятельный путь. Некоторые микроорганизмы, такие как амеба Naegleria fowleri, известная как "амёба, поедающая мозг", могут проникать в мозг через обонятельный нерв, но такие случаи редки.

Пока нам до конца остается неизвестным воздействии микропластика на организм человека. Некоторые исследования предполагают, что они могут быть вредны для здоровья. В начале этого года учёные установили связь между наличием микропластика в артериях человека и повышенным риском сердечных заболеваний.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластикового фрагмента длиной менее 5 мм.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Авто
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать Аудио 
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Еда и рецепты
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой Аудио 
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Экономика и бизнес
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Как бороться с проблемами вариатора Nissan X-Trail
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Жареные кабачки в сырной панировке: если обычные кабачки на сковороде уже поднадоели
Последние материалы
Солнце готовит Земле смертельный удар: когда ждать катастрофы?
Как правильно использовать уксус для уборки в доме: полезные советы
В Сибири появится 200 тысяч рабочих мест к 2030 году
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Как долго нужно варить рис в супе?
В горах Сочи провели реновацию популярной смотровой площадки
Мэр Парижа передала музею ОИ свой гидрокостюм, в котором она погрузилась в Сену
Простое решение проблемы беспорядка в багажнике
Конституционный суд РФ признал эвтаназию бродячих собак исключительной мерой
Неоновые акценты: как внедрить яркие цвета в повседневный макияж и гардероб
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.