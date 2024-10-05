Как микропластик оказывается в обонятельной системе человека

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Микропластик присутствует повсюду. Мельчайшие частицы пластика были обнаружены на древних археологических раскопках, в свежевыпавшем снеге в Антарктиде, на вершине Эвереста и даже на дне Марианской впадины. В человеческом организме они найдены в крови, плаценте и лёгких.

Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

Теперь учёные также обнаружили микропластик в тканях мозга, в частности в обонятельной луковице, расположенной над носом. У людей есть две обонятельные луковицы, которые помогают улавливать и обрабатывать запахи, передавая информацию от носа к мозгу через обонятельный нерв.

Согласно недавнему исследованию, микропластик был обнаружен в мозге человека. Эти результаты вызывают тревогу, так как они могут свидетельствовать о том, что обонятельный путь может позволять микропластикам проникать глубже в мозг.

Для исследования учёные взяли образцы обонятельных луковиц у 15 человеческих трупов в возрасте от 33 до 100 лет. В восьми из них были найдены микропластики, размером менее пяти миллиметров.

Исследователи обнаружили 16 частиц пластика, включая полипропилен, полиамид, нейлон и полиэтиленвинилацетат. Полипропилен оказался наиболее распространённым и встречается в одежде, мебели, коврах и упаковке.

Учёные не анализировали образцы на наличие нанопластика, который значительно меньше и в тысячи раз тоньше человеческого волоса. Однако микропластик, который был обнаружен, оказался гораздо меньшим по размеру, чем в предыдущих исследованиях, касающихся обнаружения микропластика в органах человека, таких как почки и печень.

"Есть свидетельства того, что очень мелкие частицы, переносимые по воздуху, могут проникать в мозг через обонятельную луковицу, но это не основной путь доставки материалов в мозг" — комментирует Токсиколог Мэтью Кампен из Университета Нью-Мексико.

Работа носа заключается в фильтрации частиц, чтобы предотвратить их попадание в лёгкие, поэтому вполне логично, что обонятельная луковица может также захватывать частицы микропластика.

Однако остаётся неясным, могут ли эти частицы достигать мозга через обонятельный путь. Некоторые микроорганизмы, такие как амеба Naegleria fowleri, известная как "амёба, поедающая мозг", могут проникать в мозг через обонятельный нерв, но такие случаи редки.

Пока нам до конца остается неизвестным воздействии микропластика на организм человека. Некоторые исследования предполагают, что они могут быть вредны для здоровья. В начале этого года учёные установили связь между наличием микропластика в артериях человека и повышенным риском сердечных заболеваний.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластикового фрагмента длиной менее 5 мм.

