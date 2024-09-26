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Мозг и мотивация: что заставляет нас действовать и как не упасть духом

Мотивация и мозг: нейропсихология помогает повысить мотивацию
1:42
Наука

Исследования в области нейропсихологии показывают, что мотивация — это результат взаимодействия двух важных участков мозга: миндалины, отвечающей за эмоции, и префронтальной коры, связанной с планированием и принятием решений. Когда эти зоны мозга находятся в гармонии, мы способны эффективно принимать решения и действовать.

Мотивация и мозг: нейропсихология помогает повысить мотивацию
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0

Однако если тревожность, за которую отвечает миндалина, чрезмерна, она может парализовать нас, а её недостаток — лишить энергии и желания двигаться вперёд.

Мотивация делится на два типа: внутренняя и внешняя. Внешняя мотивация направлена на получение награды, а внутренняя исходит из удовольствия от самого процесса. Исследования показывают, что долговременная мотивация чаще всего базируется на внутренних ценностях и смыслах, которые мы придаём своим действиям.

Чтобы поддерживать мотивацию на высоком уровне, специалисты советуют разбивать большие цели на мелкие шаги, минимизировать отвлекающие факторы и связывать повседневные задачи с глобальными целями. Например, установка маленьких, достижимых целей помогает стимулировать мозг выбросами дофамина, что поддерживает мотивацию.

Также важно не забывать про физическую активность, которая способна повысить уровень дофамина и улучшить настроение.

Применяя практические советы, такие как минимизация отвлекающих факторов, установка процессных целей и использование метода "обратного планирования", можно существенно повысить личную продуктивность и поддерживать мотивацию в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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