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Останки неандертальца раскрыли шокирующую правду об их изоляции и гибели

Анализ ДНК: изоляция популяций неандертальцев привела к инбридингу и гибели
1:35
Наука

Неандертальцы, появившиеся около 400 тысяч лет назад и вымершие примерно 40 тысяч лет назад, продолжают оставаться объектом научных споров и исследований. Одна из теорий утверждает, что их исчезновение связано с изоляцией отдельных популяций. Последние данные о неандертальцах, полученные при анализе их ДНК, проливают новый свет на этот вопрос.

Анализ ДНК: изоляция популяций неандертальцев привела к инбридингу и гибели
Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

В 2015 году в пещере долины французской реки Рона были найдены останки неандертальца, которого учёные назвали Торином. Его ДНК сравнили с образцами других неандертальцев из Европы и Азии. Результаты показали, что Торин принадлежал к новой, ранее неизвестной родовой ветви.

Возраст останков оценен в 42–50 тысяч лет, и самое примечательное, что популяция, к которой он принадлежал, жила в изоляции на протяжении 50 тысяч лет.

Такая изоляция, как выяснили учёные, привела к инбридингу — близкородственному скрещиванию, которое уменьшает генетическое разнообразие и ослабляет популяцию. Это могло стать одной из причин их вымирания. Отсутствие контактов с другими группами лишало неандертальцев социального и культурного обмена, который мог бы помочь им адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды и новым болезням.

Несмотря на частичное смешение с Homo sapiens, самые изолированные группы неандертальцев не смогли выжить.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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