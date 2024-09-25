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Экзопланета с одной стороной в огне, другой в темноте — учёные раскрыли тайну

NatAstro: найден горячий газовый гигант с необычной асимметричной атмосферой
1:22
Наука

Международная группа астрономов при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" сделала уникальное открытие — экзопланету размером с Юпитер с первой в своем роде асимметричной атмосферой. Эта экзопланета, получившая название WASP-107b, расположена в приливном захвате своей звезды, что означает, что одна её сторона постоянно обращена к светилу, а другая погружена в вечную темноту. Средняя температура на планете достигает 476°C.

NatAstro: найден горячий газовый гигант с необычной асимметричной атмосферой
Фото: NASA is licensed under public domain

Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, предоставило новые данные об атмосфере экзопланеты благодаря высоким технологиям телескопа "Джеймс Уэбб". Ученым удалось разделить сигналы с восточной и западной сторон планеты, что позволило им лучше понять процессы, происходящие в её атмосфере.

Ведущий автор исследования Мэтью Мерфи, аспирант Университета Альберты, отметил, что это первое наблюдение восточно-западной асимметрии экзопланеты.

Полученные данные вызвали удивление у исследователей, так как они противоречат моделям, которые предсказывали симметричную атмосферу у планет с подобными характеристиками. Для выяснения причин этой аномалии команда планирует провести дальнейшие исследования.

Уточнения

Космический телескоп "Джеймс Уэ́бб" (англ. James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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