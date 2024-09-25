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Физика за пределами Стандартной модели: как редчайший распад частиц может переписать учебники

ЦЕРН: обнаружен редчайший распад частицы с шансом менее одного на 10 млрд
1:16
Наука

Учёные из Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Швейцарии зафиксировали один из самых редких процессов в физике элементарных частиц — распад заряженного каона на пион и пару нейтрино-антинейтрино. Это открытие, которое произошло в рамках экспериментов в суперпротонном синхротроне ЦЕРН, может привести к значительному прорыву в понимании фундаментальных законов физики за пределами Стандартной модели (СМ).

ЦЕРН: обнаружен редчайший распад частицы с шансом менее одного на 10 млрд
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Каоны, создаваемые при столкновениях высокоэнергетических протонов с неподвижной мишенью, распадаются с вероятностью менее единицы на 10 миллиардов. В процессе экспериментов доля каонов, которые распадались на пион и нейтрино-антинейтрино, составила 13 на 100 миллиардов частиц. Несмотря на исключительную редкость данного явления, его обнаружение стало важным шагом к изучению неизвестных физических принципов.

Специалисты отмечают, что результаты требуют дальнейшего анализа и изучения, что может занять несколько лет. Это открытие может стать ключом к выявлению новых механизмов взаимодействия частиц, которые выходят за рамки известных на сегодняшний день теорий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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