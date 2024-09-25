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Серебристые облака, которые могли вызвать ледниковый период: что скрывают межзвездные облака

GRL: что происходит с климатом, когда Земля проходит через межзвездные облака
1:35
Наука

Группа исследователей из Бостонского университета во главе с Джесс А. Миллером пересмотрела теорию о том, что межзвездные облака могли сыграть ключевую роль в изменении климата Земли. Ученые выяснили, что Земля и Солнечная система дважды проходили через плотные межзвездные облака — 2 миллиона лет назад и 7 миллионов лет назад.

GRL: что происходит с климатом, когда Земля проходит через межзвездные облака
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти облака были настолько плотными, что могли сжать солнечный ветер, что открыло Землю воздействию межзвездной среды. Это взаимодействие привело к серьезным изменениям в атмосфере Земли, увеличив количество водорода в верхних слоях, что в итоге привело к формированию глобальных серебристых облаков. Эти облака могли заблокировать до 7% солнечного света, что могло спровоцировать ледниковый период.

Межзвездные облака, состоящие в основном из водорода, являются важной частью галактической эволюции, играя роль в формировании звезд и распределении элементов. Проходя через такие облака, Земля оказалась подвержена их влиянию, что изменило атмосферу и вызвало климатические изменения.

Исследование Миллера подтвердило, что именно эти плотные облака стали причиной появления серебристых облаков и могли стать триггером для ледникового периода. Ранее аналогичные выводы делали и другие ученые, однако это исследование использовало современные технологии и подтвердило связь между межзвездными облаками и климатом на Земле.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по диаметру и массе среди всех планет Солнечной системы и крупнейшая среди планет земной группы, в которую входят также Меркурий, Венера и Марс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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