Озоновый слой восстанавливается, но океаны в опасности — исследователи бьют тревогу

AFP: уровень кислотности океана приблизился к критическим показателям

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK) предупреждают о серьезных последствиях повышения кислотности океанов для экосистем и климата планеты. Как сообщается порталом Phys. org со ссылкой на AFP, данные исследования показывают, что закисление мирового океана стремительно усиливается из-за постоянно увеличивающихся выбросов углекислого газа.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, PDM

Это явление разрушает коралловые рифы, моллюсков и фитопланктон, которые играют ключевую роль в поддержании морских экосистем и являются источником питания для многих морских видов.

Исследователи подчеркивают, что ухудшение здоровья океана может привести к продовольственному кризису, так как миллиарды людей зависят от ресурсов моря. Закисление, наряду с другими факторами, такими как концентрация CO₂ в атмосфере, состояние пресных вод и биосферы, является одной из девяти критически важных составляющих, от которых зависит способность Земли поддерживать жизнь.

В то же время, они отмечают, что озоновый слой постепенно восстанавливается, что дает небольшую надежду на улучшение хотя бы одной из экологических проблем, с которыми сталкивается человечество.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

