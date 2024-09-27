Учёные возродили древнее дерево, упомянутое в Библии

Загадочное дерево из Иудейской пустыни может раскрыть древние тайны

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи потратили почти 14 лет на выращивание этого дерева, названного "Шеба", из семени, которое археологи обнаружили в конце 1980-х годов. Сейчас дерево выросло до высоты около 10 футов (3 метра), что позволило учёным впервые полноценно описать его структуру

Фото: flickr.com by goooder, CC BY-SA 2.0

Согласно исследованию, возраст семени Шебы колеблется между 993 и 1202 годами нашей эры. Вероятно, это дерево происходит от ныне вымершей популяции растений, которая некогда существовала в Южном Леванте (современные Израиль, Палестина и Иордания). Это первый подобный образец, найденный в данном регионе.

Что особенно интересно, исследователи предполагают, что это дерево может быть источником библейского "цори" — смолистого экстракта, который ассоциируется с исцелением и упоминается в Книге Бытия, Иеремии и Иезекииле.

"Идентичность библейского "цори" (в английских переводах — "бальзам") долгое время оставалась предметом споров", — отмечают учёные.

Этот экстракт связывают с регионом Галаад.

Уточнения

Би́блия ( мн. ч. греч. βιβλία от ед.ч. греч. βιβλίον — «книга»; от греч. βύβλος — «папирус»; от названия древнего финикийского города Библ) — собрание текстов, составляющих Священное Писание в иудаизме и христианстве.



