Учёные возродили древнее дерево, упомянутое в Библии

Исследователи потратили почти 14 лет на выращивание этого дерева, названного "Шеба", из семени, которое археологи обнаружили в конце 1980-х годов. Сейчас дерево выросло до высоты около 10 футов (3 метра), что позволило учёным впервые полноценно описать его структуру
Согласно исследованию, возраст семени Шебы колеблется между 993 и 1202 годами нашей эры. Вероятно, это дерево происходит от ныне вымершей популяции растений, которая некогда существовала в Южном Леванте (современные Израиль, Палестина и Иордания). Это первый подобный образец, найденный в данном регионе.
Что особенно интересно, исследователи предполагают, что это дерево может быть источником библейского "цори" — смолистого экстракта, который ассоциируется с исцелением и упоминается в Книге Бытия, Иеремии и Иезекииле.
"Идентичность библейского "цори" (в английских переводах — "бальзам") долгое время оставалась предметом споров", — отмечают учёные.
Этот экстракт связывают с регионом Галаад.
Би́блия (мн. ч. греч. βιβλία от ед.ч. греч. βιβλίον — «книга»; от греч. βύβλος — «папирус»; от названия древнего финикийского города Библ) — собрание текстов, составляющих Священное Писание в иудаизме и христианстве.
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