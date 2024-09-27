Найден способ в разы ускорить заживление ран с помощью уникальных клеток

Учёные открыли новый тип клеток, ускоряющих заживление ран

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Южноавстралийского института медицинских исследований (SAHMRI) обнаружили новый тип клеток-прогениторов, которые способны преобразовываться в два вида специализированных клеток — клетки, отвечающие за восстановление тканей, и клетки, формирующие кровеносные сосуды.

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Это открытие может стать настоящим прорывом в лечении хронических ран, которые трудно поддаются заживлению. Прогениторные клетки — это потомки стволовых клеток, они выполняют важную функцию замены повреждённых клеток и тканей после травм.

Новая клетка, которую ученые назвали EndoMac-прогенитор, была обнаружена в наружном слое аорты взрослых мышей. Она способна дифференцироваться в два типа клеток: эндотелиальные клетки, которые выстилают кровеносные сосуды, и макрофаги, ключевые иммунные клетки, участвующие в борьбе с микроорганизмами и очищении организма от погибших клеток. Эндотелиальные клетки играют важную роль в развитии соединительных тканей, формирующих стенки сосудов, а макрофаги стимулируют иммунный ответ.

Когда эти клетки были пересажены в диабетические раны мышей, которые обычно заживают медленно, исследователи отметили значительное улучшение заживления в течение нескольких дней. Это открытие открывает перспективы для разработки новых методов лечения хронических ран и других заболеваний, связанных с нарушением регенерации тканей и сосудов.

В данный момент учёные продолжают изучение EndoMac-клеток и их способности восстанавливать кожу и мышцы, а также пытаются обнаружить аналогичные клетки у человека. Ожидается, что это исследование окажет огромное влияние на развитие методов лечения хронических ран и восстановления тканей.

Уточнения

Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.



Стволовы́е кле́тки — недифференцированные (незрелые) клетки, имеющиеся у многих видов многоклеточных организмов.

