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Уникальная белорусская система uPort: новое слово в арктической логистике

Белорусские инженеры представили uPort для развития логистики в Арктике
Наука

Белорусские инженеры представили инновационный проект uPort, который предназначен для решения проблем морской логистики в северных широтах.

Белорусские инженеры представили uPort для развития логистики в Арктике
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Комплекс uPort разработан для упрощения перевозок в труднодоступных арктических регионах и минимизации воздействия на окружающую среду. Его ключевая особенность — расположение на морском шельфе вдали от береговой линии, что устраняет необходимость в строительстве глубоководных портов. uPort оборудован специальными причалами для судов, а также системой автоматизированного управления, которая позволяет работать 24/7 при минимальном обслуживающем персонале.

Особое внимание уделяется уникальным технологиям строительства — например, термосваям, которые поддерживают стабильность грунта при низких температурах. Грузовые юнимобили, такие как юниконт и юнитрак, обеспечивают транспортировку контейнеров и других грузов через рельсо-струнную эстакаду, защищенную от воздействия суровых климатических условий. В результате таких решений экосистемы побережья остаются нетронутыми, а работа комплекса не зависит от неблагоприятных погодных факторов.

Проект uPort позволит не только улучшить логистику в Арктическом регионе, но и создать новый глобальный транспортный коридор через Северный морской путь. Это увеличит мощность существующих портов и расширит транзитный потенциал региона.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.

А́рктика (от греч. ἄρκτος — «медведица», ἀρκτικός — «находящийся под созвездием Большой Медведицы», «северный») — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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