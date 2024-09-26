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Спасение кораллов: модифицированный цемент защитит подводный мир

Учёные предложили биоразлагаемый цемент для защиты морских экосистем
1:40
Наука

Исследование китайских ученых из Юго-восточного университета в Нанкине предлагает новое решение проблемы экологической несовместимости традиционных строительных материалов с морской средой.

Учёные предложили биоразлагаемый цемент для защиты морских экосистем
Фото: CBNMS Corals by National Marine Sanctuaries, CC BY 2.0

Современный цемент, устойчивый к морской воде, имеет высокую щелочность, что негативно сказывается на морской флоре и фауне, включая кораллы и микроорганизмы, которые создают биопленки на подводных конструкциях. Эти биопленки являются важным элементом морских экосистем, так как служат пищей для более крупных организмов.

Группа ученых под руководством профессора Лу Сяолиня разработала метод, который позволяет снизить негативное воздействие цемента на морскую жизнь. Они предложили добавлять в цемент два органических вещества — хитозан и полиакриламид. Эти вещества значительно увеличивают биосовместимость цемента, способствуя ускоренному формированию биопленок и развитию кораллов.

Эксперименты подтвердили, что использование хитозана и полиакриламида в цементных покрытиях улучшает условия для морских организмов, что открывает широкие возможности для экологичного прибрежного строительства. Новый материал не только прочен, но и поддерживает восстановление коралловых рифов, что особенно важно в условиях глобального потепления и гибели кораллов.

Такой цемент можно применять для укрепления берегов, создания морской инфраструктуры и искусственных коралловых рифов, что помогает защищать побережья от эрозии и штормов, а также способствует восстановлению морских экосистем.

Уточнения

Цемент (лат. caementum — «щебень, битый камень») — искусственное неорганическое гидравлическое вяжущее вещество. Один из основных строительных материалов.

Экосисте́ма или экологи́ческая систе́ма (от др.-греч. οἶκος — жилище, местопребывание и σύστημα — «целое, составленное из частей; соединение») — основная природная единица на поверхности Земли, совокупность совместно обитающих организмов (биотических) и условий их существования (абиотических), находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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