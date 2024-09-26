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Учёные создали уникальный шёлк: он лечит раны и прочнее стали

Китайские учёные создали искусственный шёлк для заживления ран
1:25
Наука

Исследователи из Nanjing Tech University сделали важный научный шаг, разработав искусственный паучий шелк, который обладает уникальными свойствами, включая прочность и способность заживлять раны.

Китайские учёные создали искусственный шёлк для заживления ран
Фото: PxHere is licensed under CC0

Этот материал был создан на основе белков, использующих природный механизм прядения, и в ходе работы ученым удалось преодолеть многочисленные препятствия, которые ранее мешали воспроизвести процесс. Благодаря использованию компьютерной динамики, они смогли стабилизировать белок и повысить его производство до 13,5 г/л.

С помощью амилоидного спидроина были созданы искусственные пауки с замененными прядильными железами, что позволило получить шелк как в микро-, так и в макромасштабе. Этот материал нашел применение в медицине: макромасштабный шелк использовали для лечения ревматоидного артрита, а микромасштабный — для создания эффективных повязок для диабетических ран. Прорывные исследования открывают перспективы использования материала в биомедицине и других сферах, где важны свойства, такие как самовосстановление, стабильность и проводимость.

Будущее этого искусственного паучьего шелка многообещающе: он может стать основой для новых технологий, направленных на ускоренное заживление и разработку "умных" материалов.

Уточнения

Шёлк — тонкое текстильное волокно животного происхождения, добываемое из кокона тутового шелкопряда.

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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