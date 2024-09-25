Кожа будущего: российские учёные завершили важный этап испытаний

В России планируют начать клинические испытания искусственной кожи в 2025 году

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Разработка искусственной кожи в России, которая проходит доклинические испытания, планируется к началу клинических исследований в 2025 году, сообщил заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ "Курчатовский институт" Раиф Василов на форуме OpenBio.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

В рамках работы ведется сотрудничество с ведущими хирургическими и трансплантационными центрами России, а изделия, созданные из клеточных технологий и полимеров, уже показали свою эффективность на предклиническом этапе.

Эти технологии включают в себя создание матриксов из полимеров, в которые встраиваются клетки, что позволяет создавать кожу, эффективно действующую на животных. Василов отметил, что эти технологии не являются революционными, однако полностью соответствуют современным мировым стандартам. На животных данные препараты уже продемонстрировали отличные результаты, и существует уверенность, что они будут столь же эффективны для людей, сообщает РИА Новости.

Начало клинических испытаний станет важным шагом для внедрения искусственной кожи в медицинскую практику.

Уточнения

Клини́ческое иссле́дование — научное исследование с участием людей, которое проводится с целью оценки эффективности и безопасности нового лекарственного препарата или расширения показаний к применению уже известного лекарственного препарата.



Полиме́ры (от греч. πολύ «много» + μέρος «часть») — вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

