Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Темпы экономического развития Германии "абсолютно неудовлетворительные"
Внутреннее садоводство: как вырастить кукурузу в ограниченном пространстве
Три эффективных упражнения для ног в качалке
Подготовка к отопительному сезону в Москве завершена
Охотничий инстинкт играет важную роль в жизни кошек
Хрустящие кабачковые палочки: полезный перекус и для детей, и для их родителей
Путин: доля рубля в расчётах за российский экспорт приближается к 40%
Невинное фото обернулось тюремным сроком для российского туриста
AdvMat: биомиметика в строительстве — новый трубчатый бетон

Кожа будущего: российские учёные завершили важный этап испытаний

В России планируют начать клинические испытания искусственной кожи в 2025 году
1:16
Наука

Разработка искусственной кожи в России, которая проходит доклинические испытания, планируется к началу клинических исследований в 2025 году, сообщил заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе НИЦ "Курчатовский институт" Раиф Василов на форуме OpenBio.

В России планируют начать клинические испытания искусственной кожи в 2025 году
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

В рамках работы ведется сотрудничество с ведущими хирургическими и трансплантационными центрами России, а изделия, созданные из клеточных технологий и полимеров, уже показали свою эффективность на предклиническом этапе.

Эти технологии включают в себя создание матриксов из полимеров, в которые встраиваются клетки, что позволяет создавать кожу, эффективно действующую на животных. Василов отметил, что эти технологии не являются революционными, однако полностью соответствуют современным мировым стандартам. На животных данные препараты уже продемонстрировали отличные результаты, и существует уверенность, что они будут столь же эффективны для людей, сообщает РИА Новости.

Начало клинических испытаний станет важным шагом для внедрения искусственной кожи в медицинскую практику.

Уточнения

Клини́ческое иссле́дование — научное исследование с участием людей, которое проводится с целью оценки эффективности и безопасности нового лекарственного препарата или расширения показаний к применению уже известного лекарственного препарата.

Полиме́ры (от греч. πολύ «много» + μέρος «часть») — вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Чем кормить кошку кроме сухого корма: советы опытных владельцев

Домашняя еда для кошки может быть полезной, но важно знать, какие продукты безопасны для вашего питомца.

Какая домашняя еда безопасна для кошек
Обрезка под ноль может увеличить урожай чёрной смородины в несколько раз
Зачем смородину стригут под ноль? Мощный способ увеличить урожай ягоды в несколько раз
Тайны кошачьего сна: как питомцы выбирают места для отдыха
Породы, которым зима по душе: выбираем спутника для снежных игр
Су-35. Безукоризненный российский воздушный хищник из будущего Дмитрий Плотников Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: Украина при этой диктатуре готова утопить себя в крови, Пентагон запретил Киеву использовать F-16 в боевых заданиях
3 неожиданных способа сделать суперудобрение из яичной скорлупы
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Как правильно заменить свечи зажигания и избежать поломок
Последние материалы
Невинное фото обернулось тюремным сроком для российского туриста
AdvMat: биомиметика в строительстве — новый трубчатый бетон
Как пирожки с картошкой могут поддерживать здоровье костей и глаз
Основные риски при продаже квартиры
ЦБ: ужесточение денежно-кредитной политики не полностью отразилось на ценах
Названы города, где можно увидеть самые живописные закаты
Как включить ночной режим зеркала заднего вида и зачем это нужно
Почему сметана может быть вредной для кошек
Растения для воды: как выращивать потос, бамбук и другие
Эксперт: скорее всего Абаскаля не пригласят больше в "Спартак"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.