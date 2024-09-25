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В России разработали вибрационную машину для горнодобывающей отрасли

В Санкт-Петербурге создан агрегат для эффективной обработки материалов
1:45
Наука

Ученые Института проблем машиноведения РАН (ИПМаш) в Санкт-Петербурге разработали уникальную вибрационную машину для горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.

В Санкт-Петербурге создан агрегат для эффективной обработки материалов
Фото: flickr.com by Леандро Нейман Чуффо, CC BY 2.0

Этот агрегат отличается своей универсальностью и может выполнять несколько различных функций одновременно, что существенно выделяет его на фоне существующих аналогов. Машина способна перемешивать сыпучие смеси, транспортировать материалы, а также создавать асимметричные колебания для уплотнения и выталкивания материалов — задачи, которые другие машины могут выполнять лишь по отдельности.

Основная инновация заключается в новой системе управления вибрацией, которая использует передовое программное обеспечение вместо традиционных датчиков. Из-за множества шумов и вибраций, мешающих точному управлению, стандартные датчики часто перегружаются лишней информацией. Решение этой проблемы было достигнуто благодаря разработке особых цифровых алгоритмов управления вибрацией и автоматизации процесса смешивания. Ученые ИПМаш создали программу, которая регулирует колебания машины через фазовый сдвиг дебалансов — неуравновешенных вращающихся частей агрегата. Это позволило повысить точность управления и значительно увеличить эффективность работы вибромашины.

Применение таких решений делает новую вибромашину незаменимой для горнодобывающей промышленности, где требуется не только транспортировка, но и эффективное перемешивание и уплотнение различных материалов. Разработка обещает повысить производительность и снизить затраты на техническое обслуживание оборудования.

Уточнения

Вибра́ция (лат. Vibratio «колебание, дрожание») — механические колебания. Вибрация — это механические колебательные движения систем или твёрдых тел.

Горная промышленность — совокупность отраслей производства, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых, а также их первичной обработкой и получением полуфабрикатов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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