Стало известно, как увидеть вторую Луну

Астроном опроверг появление второй луны на небе

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

В ближайшие недели Земля обзаведётся временным спутником — 10-метровым астероидом 2024 PT5. Некоторые СМИ поспешили окрестить его "второй Луной". Астроном из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин опроверг эту формулировку.

Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28, CC BY-SA 3.0

"Взойдут ли скоро на земном небе две Луны? Нет, вторая Луна, в роли которой должен выступить астероид 2024 PT5, не взойдёт. Невооружённым глазом увидеть такой небольшой объект невозможно. Визуальный блеск будет составлять от 22,3 до 22,7 звёздной величины, а значит, он будет доступен для наблюдений с помощью телескопов с диаметром зеркала от 1,5-2 м. Если у вас такой есть, то да, вы сможете сфотографировать этот объект, — иначе никак", — объяснил он ТАСС.

И спутником нашей планеты космический пришелец станет лишь временно — с ноября он должен вернуться на солнечную орбиту, добавил учёный.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.



Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

