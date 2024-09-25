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Стало известно, как увидеть вторую Луну

Астроном опроверг появление второй луны на небе
1:11
Наука

В ближайшие недели Земля обзаведётся временным спутником — 10-метровым астероидом 2024 PT5. Некоторые СМИ поспешили окрестить его "второй Луной". Астроном из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин опроверг эту формулировку.

Астроном опроверг появление второй луны на небе
Фото: commons.wikimedia.org by Gregorius28, CC BY-SA 3.0

"Взойдут ли скоро на земном небе две Луны? Нет, вторая Луна, в роли которой должен выступить астероид 2024 PT5, не взойдёт. Невооружённым глазом увидеть такой небольшой объект невозможно. Визуальный блеск будет составлять от 22,3 до 22,7 звёздной величины, а значит, он будет доступен для наблюдений с помощью телескопов с диаметром зеркала от 1,5-2 м. Если у вас такой есть, то да, вы сможете сфотографировать этот объект, — иначе никак", — объяснил он ТАСС.

И спутником нашей планеты космический пришелец станет лишь временно — с ноября он должен вернуться на солнечную орбиту, добавил учёный.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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