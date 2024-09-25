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Эксперты предупреждают: водопроводная вода безопаснее и экологичнее бутилированной

BMJ Global Health: вода из-под крана безопаснее и экологичнее, чем бутилированная
1:29
Наука

Эксперты предупреждают о серьёзных последствиях для здоровья и окружающей среды, связанных с употреблением бутилированной воды, сообщает BMJ Global Health.

BMJ Global Health: вода из-под крана безопаснее и экологичнее, чем бутилированная
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Ежегодно продажи растут, а каждую минуту в мире покупается около миллиона пластиковых бутылок с водой. Причём, хотя для 2 миллиардов человек это вынужденная мера из-за отсутствия доступа к чистой питьевой воде, остальные покупают её в основном ради удобства и убеждения, что бутилированная вода более безопасна. Но эксперты настаивают, что это не так.

Согласно исследованию, бутилированная вода проходит менее строгие проверки на качество по сравнению с водопроводной, и часто содержит загрязняющие вещества, такие как микропластик и химические элементы, которые могут негативно влиять на эндокринную систему человека.

Также пластиковые бутылки представляют серьёзную экологическую угрозу. Только 9% всех пластиковых бутылок перерабатывается, в то время как остальная часть загрязняет океаны и землю. Пластиковые отходы составляют 12% от общего количества загрязнений в океане.

Эксперты настаивают на том, что правительствам необходимо инвестировать в инфраструктуру для обеспечения чистой питьевой воды в странах с низким и средним уровнем дохода, а также проводить образовательные кампании, которые помогут изменить поведение людей в пользу водопроводной воды.

Уточнения

Вода́ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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