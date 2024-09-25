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Новая магнитная буря 25 сентября удивила учёных

На Земле началась необычная магнитная буря
Наука

На Земле началась слабая магнитная буря, сообщили в среду в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

На Земле началась необычная магнитная буря
Фото: PxHere is licensed under CC0

Эта буря, достигшая утром 25 сентября самого слабого уровня G1, в некотором роде аномальна, потому что не вызвана мощной вспышкой на Солнце, как это обычно бывает. Она стала следствием общей нестабильности космической погоды — Земля проходит через возмущённый сектор межпланетного пространства с повышенной скоростью солнечного ветра. На это наложилась встреча с разреженными облаками плазмы от произошедшего двое суток назад выброса солнечной массы.

Скорость солнечного ветра повысилась с обычных 350-400 км/с до примерно 500 км/с, но плавно, без скачков, то есть сильных ударов по нашей планете не было.

Событие прогнозировалась с вероятностью 30%, но всё равно выглядит в некоторой степени случайным и не должно продолжаться дольше 3-4 часов.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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