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Закисление океанов ставит под угрозу морские экосистемы и существование жизни на планете

The Guardian: избыток углекислого газа ускоряет закисление мировых океанов
1:22
Наука

Состояние океанов на планете приближается к опасной черте закисления, что угрожает экосистемам и глобальной устойчивости, предупреждают учёные из Потсдамского института исследования климатических изменений, сообщает сообщает The Guardian.

The Guardian: избыток углекислого газа ускоряет закисление мировых океанов
Фото: flickr.com by Andrés Nieto Porras, CC BY-SA 2.0

Согласно новому отчёту, специалисты обозначили девять критически важных систем и процессов, так называемых "планетарных границ", обеспечивающих стабильность жизни на Земле. Из них уже шесть перешагнули безопасные пределы, включая климат, биоразнообразие, изменение землепользования и другие. Теперь закисление океанов приближается к тому, чтобы стать седьмой нарушенной границей.

Процесс ускоряется из-за поглощения избыточного углекислого газа, что повышает кислотность воды и угрожает морским организмам, особенно кальцинирующим видам, от которых зависят пищевые цепи. Это негативное влияние уже особенно заметно в Южном и Арктическом океанах.

Исследователи подчёркивают, что все девять планетарных границ связаны между собой, и изменение одного элемента неизбежно повлияет на другие. Они настаивают на необходимости комплексного подхода к решению этих проблем и призывают к немедленным мерам, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение планетарных процессов.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Эколо́гия — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Диокси́д углеро́да или двуо́кись углеро́да (также оксид углерода(IV), углеки́слый газ, у́гольный ангидри́д, углекислота́, формула — CO2) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение в форме кислотного оксида, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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