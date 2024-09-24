Закисление океанов ставит под угрозу морские экосистемы и существование жизни на планете

The Guardian: избыток углекислого газа ускоряет закисление мировых океанов

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Состояние океанов на планете приближается к опасной черте закисления, что угрожает экосистемам и глобальной устойчивости, предупреждают учёные из Потсдамского института исследования климатических изменений, сообщает сообщает The Guardian.

Фото: flickr.com by Andrés Nieto Porras, CC BY-SA 2.0

Согласно новому отчёту, специалисты обозначили девять критически важных систем и процессов, так называемых "планетарных границ", обеспечивающих стабильность жизни на Земле. Из них уже шесть перешагнули безопасные пределы, включая климат, биоразнообразие, изменение землепользования и другие. Теперь закисление океанов приближается к тому, чтобы стать седьмой нарушенной границей.

Процесс ускоряется из-за поглощения избыточного углекислого газа, что повышает кислотность воды и угрожает морским организмам, особенно кальцинирующим видам, от которых зависят пищевые цепи. Это негативное влияние уже особенно заметно в Южном и Арктическом океанах.

Исследователи подчёркивают, что все девять планетарных границ связаны между собой, и изменение одного элемента неизбежно повлияет на другие. Они настаивают на необходимости комплексного подхода к решению этих проблем и призывают к немедленным мерам, чтобы предотвратить дальнейшее нарушение планетарных процессов.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.



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