Синоптик рассказал о погоде на текущей неделе в Москве

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил, когда в Москве ожидается похолодание и дожди.
Александр Ильин рассказал, что на этой неделе погода продолжит радовать москвичей теплом. К среде, по его словам, воздух в Московской области прогреется до 24 градусов.
Ранее метеоролог предупредил об обвале температур в Москве.
Он отметил, что среда и четверг будут самыми тёплыми днями недели. В этот период не будет осадков. Похолодание ожидается в конце недели.
"К выходным снова похолодает на фоне приближения фронта окклюзии. Температура опустится примерно до плюс 10-15 градусов, и, возможно, пойдут дожди", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Прогноз погоды — научно обоснованное предположение о будущем состоянии погоды в определённом пункте или регионе на определённый период. Составляется (разрабатывается) метеорологическими службами на основе методов метеорологии.
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