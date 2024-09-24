Синоптик рассказал о погоде на текущей неделе в Москве

Синоптик назвал самый тёплый день на текущей неделе в Москве

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин объяснил, когда в Москве ожидается похолодание и дожди.

Фото: unsplash.com by Evan Kirby evankirby2, PDM

Александр Ильин рассказал, что на этой неделе погода продолжит радовать москвичей теплом. К среде, по его словам, воздух в Московской области прогреется до 24 градусов.

Ранее метеоролог предупредил об обвале температур в Москве.

Он отметил, что среда и четверг будут самыми тёплыми днями недели. В этот период не будет осадков. Похолодание ожидается в конце недели.

"К выходным снова похолодает на фоне приближения фронта окклюзии. Температура опустится примерно до плюс 10-15 градусов, и, возможно, пойдут дожди", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".

Уточнения

Прогноз погоды — научно обоснованное предположение о будущем состоянии погоды в определённом пункте или регионе на определённый период. Составляется (разрабатывается) метеорологическими службами на основе методов метеорологии.

