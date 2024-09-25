Ядерные боеголовки спасут Землю? Учёные раскрыли неожиданный метод борьбы с астероидами

NatPhys: рентгеновские лучи от ядерного взрыва могут отклонить астероид от Земли

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские физики из Сандийских национальных лабораторий предложили инновационный метод защиты Земли от астероидов с использованием ядерных боеголовок. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Physics, вместо прямого удара по астероиду, который может привести к его фрагментации и последующему метеоритному дождю на Землю, предлагается детонация боеголовки на расстоянии около двух километров от объекта.

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В результате взрыва создается мощный рентгеновский импульс, который испаряет часть астероида, меняя его траекторию и отклоняя угрозу.

В ходе эксперимента ученые использовали установку Z Machine, одну из самых мощных в мире для генерации рентгеновских лучей и электрических импульсов. Она помогла смоделировать воздействие ядерного взрыва на астероид. Физики создавали плазму и направляли рентгеновские импульсы на кварцевые мишени, что позволило с высокой точностью предсказать эффект от взрыва.

Результаты показали, что импульс способен отклонить астероиды диаметром до четырех километров, если взрыв произойдет на расстоянии двух километров от объекта, что является безопасным и эффективным способом защиты планеты.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Астероиды значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом и у них могут быть спутники.

