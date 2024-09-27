Ученые создали 3D-дисплей из полимеров с помощью света

Исследователи из Дартмута и Южного методистского университета разработали инновационную технологию, позволяющую создавать 2D и 3D изображения внутри любых полимеров с помощью специализированного светового проектора и светочувствительных химических добавок. Изображения, нанесенные на полимер, сохраняются до тех пор, пока не будет применено тепло или свет, что позволяет легко стереть их и использовать снова.
Легко доступные полимеры, такие как акрил, можно превратить в дисплеи с помощью специального химического переключателя, состоящего из азобензола и дифторида бора, который реагирует на свет.
Проектор, созданный в лаборатории Липперта, излучает красный и синий свет, активируя добавку для создания и удаления изображений соответственно.
Проектор создает 3D-узоры, освещая полимер под разными углами. Исследователи также смогли создавать анимированные изображения и продолжают улучшать эту технологию. Работа над масштабированием системы, включая улучшение свойств переключателя для повышения разрешения и контрастности, уже началась.
Полиме́ры (от греч. πολύ «много» + μέρος «часть») — вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.
Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.