Подведены итоги масштабного изучение Тихого океана и Охотского моря

Завершена организованная Дальневосточным федеральным университетом научная экспедиция "Тихоокеанский плавучий университет" с участием студентов, аспирантов и учёных со всей России. Подробности раскрыли argumenti.ru.
Более месяца 40 человек бороздили просторы северо-западной части Тихого океана и Охотского моря на научно-исследовательском судне "Профессор Мультановский". Они занимались несколькими направлениями.
Исследованы состав, структура, обилие донных и планктонных организмов для оценки общего состояния экосистемы и возможного влияния неблагоприятных факторов природного и антропогенного характера.
Снято больше 10 тысяч фото нескольких десятков видов морских млекопитающих и птиц.
Собран обширный биологический материал из пелагиали Охотского моря и Тихого океана и с различных морских организмов и объектов, его передали в лаборатории для таксономических и морфологических исследований.
Методом детекции маркерных генов углеводородокисляющих микроорганизмов оценено нефтяное загрязнение воды, получены данные по загрязнению поверхностных вод юго-восточной Камчатки, прибрежных и открытых районов Охотского моря микропластиковым мусором.
Замерены концентрация растворённого кислорода, pH, общая щёлочность и содержание биогенных веществ.
Кроме того, отряд подводной робототехники проверил работу 3D-принтера в условиях качки.
Экспедиция прошла при поддержке Министерства образования и науки РФ и Росгидромета.
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