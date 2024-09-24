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Подведены итоги масштабного изучение Тихого океана и Охотского моря

Завершена научная экспедиция "Тихоокеанский плавучий университет"
1:44
Наука

Завершена организованная Дальневосточным федеральным университетом научная экспедиция "Тихоокеанский плавучий университет" с участием студентов, аспирантов и учёных со всей России. Подробности раскрыли argumenti.ru.

Завершена научная экспедиция "Тихоокеанский плавучий университет"
Фото: Плавучий университет is licensed under public domain

Более месяца 40 человек бороздили просторы северо-западной части Тихого океана и Охотского моря на научно-исследовательском судне "Профессор Мультановский". Они занимались несколькими направлениями.

Исследованы состав, структура, обилие донных и планктонных организмов для оценки общего состояния экосистемы и возможного влияния неблагоприятных факторов природного и антропогенного характера.

Снято больше 10 тысяч фото нескольких десятков видов морских млекопитающих и птиц.

Собран обширный биологический материал из пелагиали Охотского моря и Тихого океана и с различных морских организмов и объектов, его передали в лаборатории для таксономических и морфологических исследований.

Методом детекции маркерных генов углеводородокисляющих микроорганизмов оценено нефтяное загрязнение воды, получены данные по загрязнению поверхностных вод юго-восточной Камчатки, прибрежных и открытых районов Охотского моря микропластиковым мусором.

Замерены концентрация растворённого кислорода, pH, общая щёлочность и содержание биогенных веществ.

Кроме того, отряд подводной робототехники проверил работу 3D-принтера в условиях качки.

Экспедиция прошла при поддержке Министерства образования и науки РФ и Росгидромета.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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