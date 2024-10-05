Испытания на орбите: Что узнал космический аппарат во время облета Земли

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Космический аппарат JUICE или "Исследователь ледяных лун Юпитера", отправленный Европейским космическим агентством (ЕКА) для исследования системы Юпитера, сделал удивительное открытие во время облета Земли, состоявшегося в конце августа, зонд подтвердил наличие всех необходимых элементов для жизни на нашей планете, включая воду, углерод, водород, азот, кислород, фосфор и серу — так называемые элементы "CHNOPS".

Фото: NASA is licensed under Public Domain

JUICE стартовал в апреле 2023 года и сейчас на пути к Юпитеру, где его основной задачей станет изучение трех ледяных спутников: Ганимеда, Каллисто и Европы.

На всех этих лунах, как предполагается, находятся океаны с жидкой водой, что поднимает вопросы о возможности существования жизни.

Хотя информация о пригодности Земли для жизни не является новостью, команда JUICE решила проверить свои приборы во время облета, используя спектрометр MAJIS и прибор для измерения субмиллиметровых волн SWI.

"Результаты не стали для нас сюрпризом, но они подтверждают, что наши инструменты готовы к работе на Юпитере", — отметил научный сотрудник проекта Оливье Витасс.

Приборы JUICE будут использоваться для оценки обитаемости ледяных лун Юпитера, что станет важным этапом в исследовании возможностей жизни вне Земли.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.



Космический аппарат (КА) — общее название технических устройств, используемых для выполнения разнообразных задач в космическом пространстве, а также проведения исследовательских и иного рода работ на поверхности небесных тел.

