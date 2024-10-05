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Испытания на орбите: Что узнал космический аппарат во время облета Земли

1:27
Наука

Космический аппарат JUICE или "Исследователь ледяных лун Юпитера", отправленный Европейским космическим агентством (ЕКА) для исследования системы Юпитера, сделал удивительное открытие во время облета Земли, состоявшегося в конце августа, зонд подтвердил наличие всех необходимых элементов для жизни на нашей планете, включая воду, углерод, водород, азот, кислород, фосфор и серу — так называемые элементы "CHNOPS".

Испытания на орбите: Что узнал космический аппарат во время облета Земли
Фото: NASA is licensed under Public Domain

JUICE стартовал в апреле 2023 года и сейчас на пути к Юпитеру, где его основной задачей станет изучение трех ледяных спутников: Ганимеда, Каллисто и Европы.

На всех этих лунах, как предполагается, находятся океаны с жидкой водой, что поднимает вопросы о возможности существования жизни.

Хотя информация о пригодности Земли для жизни не является новостью, команда JUICE решила проверить свои приборы во время облета, используя спектрометр MAJIS и прибор для измерения субмиллиметровых волн SWI.

"Результаты не стали для нас сюрпризом, но они подтверждают, что наши инструменты готовы к работе на Юпитере", — отметил научный сотрудник проекта Оливье Витасс.

Приборы JUICE будут использоваться для оценки обитаемости ледяных лун Юпитера, что станет важным этапом в исследовании возможностей жизни вне Земли.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

Космический аппарат (КА) — общее название технических устройств, используемых для выполнения разнообразных задач в космическом пространстве, а также проведения исследовательских и иного рода работ на поверхности небесных тел.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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