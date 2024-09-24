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Спасет ли ядерный взрыв планету: опасность из космоса

Nature Physics: учёные создают симуляцию ядерного взрыва для отклонения астероидов
2:22
Наука

Учёные давно обсуждают, как предотвратить потенциальное столкновение астероида с Землёй, но тестирование возможных решений остаётся сложным и дорогим процессом. Однако команда исследователей из Национальных лабораторий Сандии разработала новый способ смоделировать ядерный взрыв для отклонения астероида. Их инструмент, получивший название "рентгеновские ножницы", позволяет проводить эксперименты в лабораторных условиях.

Nature Physics: учёные создают симуляцию ядерного взрыва для отклонения астероидов
Фото: noirlab.edu by NOIRLab, CC BY 4.0

Примером эффективного воздействия на астероид можно назвать миссию NASA DART в 2022 году. Тогда космический аппарат успешно изменил траекторию астероида, но стоимость проекта составила более 324 миллионов долларов, что делает повторные испытания слишком затратными. Поэтому учёные решили создать альтернативу: лабораторное моделирование с использованием Z-машины — одного из самых мощных в мире импульсных источников энергии.

В основе метода лежит принцип преобразования газа аргона в плазму, которая создаёт вспышки рентгеновского излучения, имитирующие ядерный взрыв. Учёные поместили небольшую модель астероида в камеру Z-машины, где фольга, тоньше человеческого волоса, удерживала её. Когда Z-машина испустила заряд, фольга мгновенно испарилась, и модель осталась "парить" в свободном состоянии, как в открытом космосе, на долю секунды.

Результаты эксперимента, опубликованные в сентябре 2023 года в журнале Nature Physics, стали важным шагом к созданию библиотеки эффектов ядерных взрывов на астероиды. Это может позволить учёным проводить симуляции без реальных взрывов и астероидов.

Однако до применения ядерных бомб против астероидов ещё далеко. Астероиды состоят из разных минералов, а некоторые представляют собой скопление мелких обломков, скреплённых гравитацией. Всё это нужно учесть, прежде чем можно будет предложить это как реальный метод защиты Земли.

"Многим угроза астероидов кажется незначительной, — говорит физик Натан Мур. — Но каждый день на Землю падают небольшие астероиды. Мы не хотим ждать, пока появится крупный астероид, и не знать, как с ним справиться".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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