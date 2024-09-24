В России вводят новые правила в отношении iPhone

До конца года примут закон о предустановке RuStore на продающиеся в РФ iPhone

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

До конца года примут закон, обязывающий Apple предустанавливать RuStore на её гаджеты, продающиеся в России, передаёт URA.RU.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Правительство положительно оценило этот законопроект, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своём Telegram-канале.

"Рассчитываю, что этот важный законопроект (его ждут и пользователи, и разработчики приложений) Госдума примет во всех трёх чтениях до конца года", — написал он.

В этом случае с 1 сентября 2025 года на любом устройстве должна быть предусмотрена возможность скачивать и обновлять приложения из RuStore (принадлежит VK) и проводить в них платежи, иначе его продажа может быть запрещена.

Требования к Apple не уникальны — это международная практика, заявил профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. "Скорее всего, компания сама не станет ничего предустанавливать, но и не станет запрещать это делать", — предсказал он.

Но запрет на продажу iPhone не грозит — они и так ввозятся в РФ параллельным импортом. "Это, с одной стороны, невыгодно самой Apple, с другой — вызовет недовольство у российских покупателей и увеличит долю "серого" импорта", — пояснил эксперт.

К гаджетам на Android никаких вопросов в этом плане нет, добавил он.

Уточнения

RuStore — российский магазин приложений для мобильных устройств, разработанный корпорацией VK при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

