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В России вводят новые правила в отношении iPhone

До конца года примут закон о предустановке RuStore на продающиеся в РФ iPhone
1:29
Наука » Технологии

До конца года примут закон, обязывающий Apple предустанавливать RuStore на её гаджеты, продающиеся в России, передаёт URA.RU.

До конца года примут закон о предустановке RuStore на продающиеся в РФ iPhone
Фото: PxHere is licensed under CC0

Правительство положительно оценило этот законопроект, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своём Telegram-канале.

"Рассчитываю, что этот важный законопроект (его ждут и пользователи, и разработчики приложений) Госдума примет во всех трёх чтениях до конца года", — написал он.

В этом случае с 1 сентября 2025 года на любом устройстве должна быть предусмотрена возможность скачивать и обновлять приложения из RuStore (принадлежит VK) и проводить в них платежи, иначе его продажа может быть запрещена.

Требования к Apple не уникальны — это международная практика, заявил профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. "Скорее всего, компания сама не станет ничего предустанавливать, но и не станет запрещать это делать", — предсказал он.

Но запрет на продажу iPhone не грозит — они и так ввозятся в РФ параллельным импортом. "Это, с одной стороны, невыгодно самой Apple, с другой — вызовет недовольство у российских покупателей и увеличит долю "серого" импорта", — пояснил эксперт.

К гаджетам на Android никаких вопросов в этом плане нет, добавил он.

Уточнения

RuStore — российский магазин приложений для мобильных устройств, разработанный корпорацией VK при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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