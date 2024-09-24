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Раскрыта реальная опасность поздравительных открыток из WhatsApp

Большинство россиян боится вирусов в приходящих в мессенджерах открытках
0:57
Наука » Технологии

Большинство россиян боится вирусов в приходящих в мессенджерах поздравительных открытках, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского".

Большинство россиян боится вирусов в приходящих в мессенджерах открытках
Фото: Flickr by Yuri Samoilov, CC BY 2.0

По данным свежего опроса, проведённого компанией:

  • 62% россиян получают и отправляют открытки в мессенджерах,
  • 28% — получают, но не рассылают,
  • 65% уверены, что в этих открытках может быть вирус.

По словам руководителя Kaspersky GReAT в России Дмитрия Галова, они недалеки от истины. В поздравительных сообщениях могут содержаться фишинговые ссылки, либо открытка не открывается и следом приходит приложение — якобы чтобы посмотреть, а на самом деле вредоносное программное обеспечение для кражи аккаунта.

Специалист посоветовал настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, которые это позволяют, а также не переходить ни по каким ссылкам из мессенджеров.

Уточнения

Мгновенный обмен сообщениями (англ  Instant messaging, IM) — это тип синхронной компьютерно-опосредованной коммуникации, предполагающей мгновенную (в реальном времени) передачу сообщений между двумя или более сторонами через интернет или другую компьютерную сеть.
Программа, мобильное приложение или веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями обычно называется «ме́ссенджер» (англ. messanger). Современные мессенджеры имеют возможность производить обмен текстом, фотографиями, видео, эмодзи, передачу файлов, голосовые вызовы и видеозвонки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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