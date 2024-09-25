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Тайна юного Моцарта: ранее неизвестное произведение всплыло в Лейпциге

Найдено ранее неизвестное трио Моцарта для двух скрипок и баса
1:35
Наука

Исследователи из Международного фонда Моцартеум в Зальцбурге идентифицировали ранее неизвестное музыкальное произведение, приписываемое молодому Вольфгангу Амадею Моцарту.

Найдено ранее неизвестное трио Моцарта для двух скрипок и баса
Фото: upload.wikimedia.org by skhakirov from Donetsk, Ukraine, CC BY-SA 2.0

Это "Серенада до мажор" для двух скрипок и баса, которая была найдена в муниципальных библиотеках Лейпцига. Рукопись является копией, созданной примерно в 1780 году, но не подписана самим Моцартом. Примечательно, что копия приписывает произведение "Вольфгангу Моцарту", что говорит о том, что оно было написано до 1769 года, когда Моцарт начал использовать своё второе имя "Амадеус". Стиль произведения также соответствует его раннему периоду творчества, когда композитору было не больше 13 лет. Композиция состоит из семи миниатюрных частей и длится около 12 минут.

Руководитель исследований Ульрих Лейзингер отметил, что это произведение важно для понимания раннего творчества Моцарта. Он добавил, что ранее Моцарт был известен в основном по своим клавирным произведениям и симфониям, но, как видно из документов, написанных его отцом, юный композитор создавал также камерные произведения, большинство из которых не сохранилось. Вероятно, это трио было посвящено сестре Моцарта, и она сохранила его как воспоминание о своем брате. Открытие этой композиции позволяет шире взглянуть на ранние годы творчества великого композитора.

Уточнения

Во́льфганг Амаде́й Мо́царт (нем. Wolfgang Amadeus Mozart, МФА МФА: ; полное имя — Иога́нн Хризосто́м Во́льфганг Амаде́й Мо́царт; 27 января 1756, Зальцбург — 5 декабря 1791, Вена) — австрийский композитор и музыкант-виртуоз.

Скри́пка — струнно-смычковый музыкальный инструмент с четырьмя струнами, настроенными по квинтам: Gм D1 A1 E2. Самая высокая регистровая разновидность скрипичного семейства, ниже которой располагаются альт, виолончель и контрабас.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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