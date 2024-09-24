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Археологи нашли сокровища Персии: древние фрески возрастом 1700 лет

В Иране нашли росписи с изображениями знатных семей Сасанидов
1:24
Наука

Археологи в Иране обнаружили древние фрески возрастом более 1 700 лет в окрестностях города Фирузабад в провинции Фарс, сообщил Мохаммад Сабет Эглиди, глава местного управления по культурному наследию и туризму.

В Иране нашли росписи с изображениями знатных семей Сасанидов
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Эти росписи выполнены минеральными пигментами по гипсу и изображают лица людей в профиль и полуанфас. Найдены они в районе бывшего города Гор, который был основан в III веке н. э. правителем Ардаширом I из династии Сасанидов. Одно из изображений, размером 90 на 60 сантиметров, схоже по стилю и цветам с фресками из дворца Ардашира.

По словам Сабет Эглиди, сюжеты фресок повествуют о жизни знатных семей и императоров Сасанидов. Для сохранения находок планируется их защита и создание музейной экспозиции. Археологические раскопки в этом районе начались в 2005 году, а в 2018 году археологический ландшафт эпохи Сасанидов был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гор, долгое время бывший столицей Сасанидской империи, был разрушен в XVIII веке, и его жители переселились в Фирузабад. Эти фрески дают уникальное представление о жизни и искусстве древней Персии.

Уточнения

Фре́ска (от итал.  fresco — свежий), аффреско (итал. affresco) — по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей, противоположность «альсекко» (росписи по сухому).

ЮНЕСКО (акрон. англ. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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