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Учёные из Орегонского университета доказали, что кошки эмоционально ближе к людям, чем собаки

Исследование показало, что кошки привязываются к людям сильнее собак
1:28
Наука

Часто говорят, что собаки — самые преданные компаньоны человека, в то время как кошки славятся своей независимостью и непривязанностью к хозяевам. Ходит шутка, что коты считают людей не более чем слугами, главная функция которых — накормить питомца и оставить его в покое. Однако недавнее исследование учёных из Университета Орегона развеяло этот миф. Как оказалось, кошки могут быть так же эмоционально привязаны к своим владельцам, как и собаки, а в некоторых случаях — даже сильнее.

Исследование показало, что кошки привязываются к людям сильнее собак
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

В эксперименте приняли участие 70 кошек и их хозяева. Учёные разлучали их на короткое время, а затем наблюдали за реакцией животных на воссоединение. Выяснилось, что 65,8% кошек демонстрируют явную привязанность и эмоциональную зависимость от своих владельцев, что оказалось даже выше аналогичных показателей у собак, где привязанность наблюдалась в 61% случаев.

Для многих любителей кошек эти выводы, вероятно, не стали неожиданностью, ведь они и без исследований знали о любви своих питомцев. Тем не менее, теперь наука подтвердила: кошки не просто "гуляют сами по себе", а способны формировать глубокие эмоциональные связи с людьми. Миф о холодной независимости котов оказался больше шуткой, чем правдой, сообщает santeplusmag.com.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. 

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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