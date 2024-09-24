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Почему на тёмной стороне экзопланет может скрываться жизнь: неожиданное открытие учёных

arXiv: близкие к звёздам экзопланеты с атмосферами могут казаться безвоздушными
1:44
Наука

Американские ученые из Чикагского университета обнаружили, что в космосе может существовать больше экзопланет с атмосферой, чем предполагалось ранее. Однако выявить эти атмосферные оболочки с помощью современных астрономических приборов, таких как телескоп "Джеймс Уэбб", оказывается трудной задачей. Особенно это касается экзопланет, вращающихся вокруг красных карликов — самых распространённых звезд в Млечном Пути, к которым относится около 75% звезд в нашей галактике.

arXiv: близкие к звёздам экзопланеты с атмосферами могут казаться безвоздушными
Фото: pixabay.com by DasWortgewand, PDM

Планеты, находящиеся в зоне обитаемости красных карликов, могут быть приливно захвачены, что означает, что одна их сторона всегда повернута к звезде, а другая остается в вечной тьме. В таких условиях можно было бы ожидать сильного температурного перепада, но исследование показывает, что атмосфера этих планет смягчает этот эффект.

Тепло перемещается между дневной и ночной сторонами, благодаря чему температура выравнивается, что может сделать эти миры пригодными для жизни.

В новом исследовании астрономы обнаружили, что на темной стороне таких экзопланет формируются плотные облака. Эти облака возникают из-за разницы температур и могут создавать иллюзию отсутствия атмосферы. Температурный перепад на приливно захваченных планетах оказался схожим с миром без атмосферы, что может ввести в заблуждение исследователей, изучающих эти планеты с помощью современных космических телескопов.

Простая закономерность может затруднить распознавание атмосфер на таких планетах, что подчеркивает важность новых подходов к изучению экзопланет.

Уточнения

Экзоплане́та (от др.-греч. ἔξω, exō — «вне», «снаружи»), или внесолнечная планета, — планета, находящаяся за пределами Солнечной системы.
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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