Группа крови предсказывает ваш риск: от онкологии до бесплодия

Западные ученые подтвердили, что группа крови человека оказывает влияние на его здоровье и предрасположенность к различным заболеваниям. Как сообщает МедикФорум, шведские исследователи в течение более чем 25 лет проводили эксперименты, направленные на изучение связи между группой крови и риском развития онкологических заболеваний.
Результаты показали, что обладатели второй группы крови обладают повышенной защитой от онкологии, но только при соблюдении здорового образа жизни. Однако, если они пренебрегают правильным питанием, у них значительно возрастает риск развития рака желудка, что подтвердили исследования в США и Китае.
Люди с третьей и четвертой группами крови оказались более склонными к развитию злокачественных опухолей поджелудочной железы. Обладатели первой группы крови реже страдают от онкологических заболеваний, но они подвержены проблемам с желудочно-кишечным трактом, включая гастриты и язвы, и их организм хуже справляется с вирусами гриппа.
Самыми уязвимыми оказались люди с четвертой группой крови с отрицательным резус-фактором. У них чаще встречаются такие проблемы, как бесплодие, инсульты и патологии мозга, включая повышенный риск деменции.
Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.
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