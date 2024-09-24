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Группа крови предсказывает ваш риск: от онкологии до бесплодия

Ученые назвали самую опасную для здоровья группа крови
1:20
Наука

Западные ученые подтвердили, что группа крови человека оказывает влияние на его здоровье и предрасположенность к различным заболеваниям. Как сообщает МедикФорум, шведские исследователи в течение более чем 25 лет проводили эксперименты, направленные на изучение связи между группой крови и риском развития онкологических заболеваний.

Ученые назвали самую опасную для здоровья группа крови
Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0

Результаты показали, что обладатели второй группы крови обладают повышенной защитой от онкологии, но только при соблюдении здорового образа жизни. Однако, если они пренебрегают правильным питанием, у них значительно возрастает риск развития рака желудка, что подтвердили исследования в США и Китае.

Люди с третьей и четвертой группами крови оказались более склонными к развитию злокачественных опухолей поджелудочной железы. Обладатели первой группы крови реже страдают от онкологических заболеваний, но они подвержены проблемам с желудочно-кишечным трактом, включая гастриты и язвы, и их организм хуже справляется с вирусами гриппа.

Самыми уязвимыми оказались люди с четвертой группой крови с отрицательным резус-фактором. У них чаще встречаются такие проблемы, как бесплодие, инсульты и патологии мозга, включая повышенный риск деменции.

Уточнения

Гру́ппа кро́ви — генетический обусловленный иммунологический признак крови, который исходя из его сходств и различий у разных индивидов, позволяет подразделять людей (или другой вид животных) на разные группы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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