100 веков без изменений: что показало исследование ДНК южноафриканцев

Южноафриканские ученые из Кейптаунского университета впервые расшифровали ДНК древнейших известных людей, обитавших на юге Африканского континента. Исследование, опубликованное в Nature Ecology & Evolution, показало удивительные результаты. Команда проанализировала останки, найденные в скальном убежище Окхерст, расположенном в 370 километрах от Кейптауна. Эти останки принадлежали мужчине и женщине, жившим около 10 тысяч лет назад.
Исследователи обнаружили, что генетические последовательности древних жителей южной Африки очень схожи с геномами современных бушменов и готтентотов, проживающих в том же регионе. Это открытие стало неожиданным, поскольку оно свидетельствует о том, что генетическая структура коренных народов юга Африки оставалась относительно стабильной на протяжении почти 100 веков.
Для сравнения, аналогичные исследования в Европе показали значительные генетические изменения, связанные с миграциями и перемещениями людей за тот же период времени. Лишь около 1200 лет назад генетическая стабильность в южной Африке начала меняться с приходом переселенцев, которые принесли с собой скотоводство, сельское хозяйство и новые языки.
Это исследование подтверждает важность южноафриканского региона как одного из ключевых в изучении человеческой эволюции и генетической истории.
Гено́м — совокупность наследственного материала, заключённого в клетке организма.
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