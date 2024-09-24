Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осталось 427 млрд рублей лимитов по семейной ипотеке, подсчитали "Известия"
Ольга Бузова ответила на нападки Ирины Салтыковой: раньше мне нравилась
Продюсер Дворцов заявил, что Дубцова получает до 5 млн рублей за концерт
Политолог Брутер: заявленный Зеленским план является идиотизированным бредом
Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
На побережье Байкала построят современный центр отдыха и развлечений
71-летняя певица Ирина Понаровская похоронила единственного сына
Мир оказался в заложниках президентской предвыборной гонки в США — американист Эдуард Лозанский

100 веков без изменений: что показало исследование ДНК южноафриканцев

NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад
1:32
Наука

Южноафриканские ученые из Кейптаунского университета впервые расшифровали ДНК древнейших известных людей, обитавших на юге Африканского континента. Исследование, опубликованное в Nature Ecology & Evolution, показало удивительные результаты. Команда проанализировала останки, найденные в скальном убежище Окхерст, расположенном в 370 километрах от Кейптауна. Эти останки принадлежали мужчине и женщине, жившим около 10 тысяч лет назад.

NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

Исследователи обнаружили, что генетические последовательности древних жителей южной Африки очень схожи с геномами современных бушменов и готтентотов, проживающих в том же регионе. Это открытие стало неожиданным, поскольку оно свидетельствует о том, что генетическая структура коренных народов юга Африки оставалась относительно стабильной на протяжении почти 100 веков.

Для сравнения, аналогичные исследования в Европе показали значительные генетические изменения, связанные с миграциями и перемещениями людей за тот же период времени. Лишь около 1200 лет назад генетическая стабильность в южной Африке начала меняться с приходом переселенцев, которые принесли с собой скотоводство, сельское хозяйство и новые языки.

Это исследование подтверждает важность южноафриканского региона как одного из ключевых в изучении человеческой эволюции и генетической истории.

Уточнения

Гено́м — совокупность наследственного материала, заключённого в клетке организма.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Wildberries продолжает удивлять: стали известны нововведения

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о грядущих обновлениях на платформе.

Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Причины, по которым кошка спит в постели с хозяином
Тайны поведения: зачем кошки приходят спать к вам
В США высказались о появлении у Северной Кореи новой мощной ракеты
Запеканка из картофеля и куриной грудки: получается невероятно нежной благодаря сливкам
Чехи выразили вотум недоверия либеральному проукраинскому правительству Любовь Степушова Полковник ВВС: японцы не открывали огня по Ил-38 ВКС РФ у острова Ребун Олег Володин Беспилотник "КУБ-БЛА". Маленький, но смертоносный дрон армии России Дмитрий Плотников
Как эффективно и безопасно избавиться от налёта в унитазе с помощью простого раствора
Как долго можно ездить с горящей лампой "check engine"
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Разъяснено, в каком случае лучше поменять чугунные батареи отопления на современные
Последние материалы
Политолог Брутер: заявленный Зеленским план является идиотизированным бредом
Ирина Салтыкова публично назвала Ольгу Бузову "выскочкой"
Эксперты: низкие зарплаты касаются и высококвалифицированных работников
NEE: реконструирован геном людей, живших на юге Африки около 10 тыс. лет назад
На побережье Байкала построят современный центр отдыха и развлечений
71-летняя певица Ирина Понаровская похоронила единственного сына
В Германии резко упали цены на пшеницу. "Помогла" Украина
Мир оказался в заложниках президентской предвыборной гонки в США — американист Эдуард Лозанский
Диетолог: людям старше 35 лет важно увеличить количество легкоусвояемого белка в рационе
Певица Глюкоза написала книгу о секретах своего внешнего вида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.