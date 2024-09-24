Ледник Судного дня тает быстрее, чем мы думали: что это значит для планеты

Таяние "ледника Судного дня" угрожает подъёмом уровня океана на 3 метра

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная исследовательская группа подтвердила стремительное таяние антарктического ледника Туэйтса, который часто называют "ледником Судного дня". Как сообщает CNN, скорость разрушения ледника значительно превышает ранее сделанные прогнозы учёных, что вызывает серьёзные опасения за будущее планеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, CC BY-SA 3.0

Причина ускоренного таяния заключается в том, что глубокие воды Антарктики, температура которых ниже точки замерзания пресной воды, с глобальным потеплением становятся немного теплее. Эти более тёплые воды проникают в трещины ледника, разрушая его фундамент и ускоряя процесс таяния. Особенную опасность представляет зона, где ледник контактирует с океаном.

Кроме того, подвижность океанского дна также ускоряет разрушение ледника, создавая зоны повышенного давления, что способствует его быстрому распаду. По прогнозам учёных, если этот процесс не удастся замедлить, уровень Мирового океана может подняться на 3,3 метра. Это приведёт к затоплению прибрежных городов и вынудит миллионы людей переселиться.

Для уточнения состояния ледника и его дальнейших перспектив учёные использовали подводных роботов и передовые технологии. Согласно их оценкам, полное разрушение ледника возможно к концу 23 века. Однако специалисты надеются, что удастся разработать методы, которые помогут замедлить эти катастрофические изменения и дать человечеству больше времени для принятия мер.

Несмотря на это, процесс таяния ледника продолжает преподносить новые вызовы, и его последствия пока не поддаются точному прогнозированию.

Уточнения

Ледник Туэйтса также известный как «ледник судного дня» (англ. Doomsday Glacier) — ледник в Западной Антарктиде, известный своим быстрым движением и угрозой увеличения уровня мирового океана.

