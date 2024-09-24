Лунные завихрения раскрывают новые тайны: что скрывает поверхность спутника

TPSJ: ученые нашли воду на всей поверхности Луны

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Планетологического института совместно с другими исследовательскими организациями пришли к выводу, что следы воды присутствуют практически на всей поверхности Луны. Согласно их исследованию, опубликованному в The Planetary Science Journal, вода и гидроксил (составляющийся из одного атома водорода и одного атома кислорода) были найдены на всех широтах и участках лунного рельефа, включая освещенные Солнцем области.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Ранее считалось, что вода на Луне возможна только на полюсах и в глубоких затененных кратерах, где лед может сохраняться в течение миллионов лет. Однако данные, полученные с прибора Moon Mineralogy Mapper (M3) на индийском космическом аппарате "Чандраян-1" (2008-2009 годы), показали, что молекулы воды встречаются на гораздо более обширных территориях.

Вода, находящаяся на поверхности Луны, постепенно разрушается под воздействием радиации солнечного ветра, превращаясь в гидроксил. Этот процесс также может происходить за счет реакции солнечного водорода с кислородом на лунной поверхности.

Помимо обнаружения воды, ученые также изучили так называемые лунные завихрения — загадочные узоры на поверхности Луны, бедные водой, что добавляет новые вопросы к их происхождению.

Это открытие имеет важное значение для будущих лунных миссий. Исследователи считают, что будущие колонисты смогут добывать воду из гидроксилсодержащих минералов, что создаст важный ресурс для освоения Луны.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Самый близкий к Солнцу спутник планеты, так как у ближайших к Солнцу планет (Меркурия и Венеры) их нет.

