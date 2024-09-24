Мозг перед смертью: ученые обнаружили нечто удивительное

Исследование канадских ученых: мозг активен в момент смерти

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Канадские ученые сделали уникальное открытие, наблюдая за активностью мозга человека в момент его ухода из жизни. По данным LADbible и других источников, специалисты использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) для мониторинга 87-летнего пациента, у которого произошел сердечный приступ. Это позволило исследователям зафиксировать изменения активности мозга не только перед смертью, но и в момент ее наступления, а также спустя некоторое время.

Фото: Freepik by juicy_fish, PDM

Команда ученых обнаружила усиление гамма-осцилляций — ритмичных электрических импульсов, которые координируют работу групп нейронов и связаны с такими важными функциями, как память, внимание и узнавание. Эти данные позволяют предположить, что в последние секунды жизни мозг пациента, возможно, "пролистывал" значимые моменты прошлого, что перекликается с описанием феномена "вся жизнь перед глазами", о котором часто говорят люди, выжившие после клинической смерти.

Однако ученые с осторожностью делают выводы, указывая, что явление требует дальнейшего изучения, особенно учитывая, что у пациента в анамнезе была эпилепсия. Тем не менее, это исследование открывает новое окно в понимание того, что происходит в мозге человека перед смертью.