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Черные дыры — не то, что мы думали? Ученые предложили новую гипотезу

PRD: черные дыры на самом деле могут быть "замороженными звездами"
2:05
Наука

Израильские ученые из Университета Бен-Гуриона выдвинули новую гипотезу о природе черных дыр, утверждая, что эти загадочные объекты могут быть экзотическими квантовыми структурами, названными "замороженными звездами". Их исследование, опубликованное в журнале Physical Review D (PRD), предполагает, что такие звезды, в отличие от черных дыр, не содержат сингулярности — точки бесконечной плотности, которая традиционно считается ключевым элементом черных дыр.

PRD: черные дыры на самом деле могут быть "замороженными звездами"
Фото: NASA by JPL-Caltech, PDM

По мнению исследователей, "замороженные звезды" — это сверхкомпактные объекты, которые внешне ведут себя как черные дыры, но при этом избегают проблем, связанных с бесконечностями в физике. Эта модель устраняет противоречие, связанное с квантовой механикой и общей теорией относительности.

Классическая теория черных дыр, впервые предложенная в 1916 году, предполагает наличие сингулярности и горизонта событий — границы, за которой ничто, даже свет, не может покинуть гравитационное поле черной дыры. Однако эта теория сталкивается с проблемами на квантовом уровне.

В 1970-х годах Стивен Хокинг предсказал существование процесса, называемого излучением Хокинга, согласно которому черные дыры должны терять массу и со временем полностью испаряться.

Это вызвало парадокс потери информации, который остается неразрешенным. Если черная дыра испаряется, куда девается информация о материи, которая в нее попала? Квантовая механика утверждает, что информация не может быть уничтожена, что создает значительное противоречие между теориями.

Согласно новому исследованию, "замороженные звезды" могут объяснить этот парадокс. Ученые утверждают, что эти объекты не коллапсируют в точки бесконечной плотности, и их структура остается устойчивой. Однако эта теория пока не была экспериментально проверена и нуждается в дальнейших исследованиях.

Уточнения

Излуче́ние Хо́кинга — гипотетический процесс излучения чёрной дырой разнообразных элементарных частиц, преимущественно фотонов; назван в честь Стивена Хокинга.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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