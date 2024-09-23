Глобальное потепление не остановится: как отходящее тепло угрожает жизни на Земле

Средняя глобальная температура Земли продолжает расти со времен промышленной революции. По данным NOAA, темпы глобального потепления ускоряются, что вызывает беспокойство ученых. Так, за последние 170 лет температура увеличивалась на 0,06 °C за десятилетие, а с 1982 года темпы роста составляют уже 0,20 °C за десятилетие.
К середине века ожидается повышение температуры на 1,5-2 °C, что может повлечь катастрофические последствия для обитаемости планеты.
Недавнее исследование Амедео Балби из Римского университета Тор Вергата и Манасви Лингама из Florida Tech показало, что повышение планетарной температуры связано не только с выбросами углерода, но и с экспоненциальным ростом потребления энергии технологически развитыми цивилизациями. Они утверждают, что отходящее тепло, возникающее при производстве и потреблении энергии, также может стать значительным фактором глобального потепления.
Исследователи опирались на работы Михаила Будыко, который в 1969 году предсказал, что рост использования энергии приведет к значительному увеличению тепла на планете. Несмотря на то что сейчас вклад отходящего тепла в потепление минимален, к концу века этот фактор может стать критическим.
Если человечество продолжит увеличивать потребление энергии по экспоненциальной траектории, через несколько столетий Земля может стать непригодной для жизни.
В своем исследовании Балби и Лингам используют теоретические модели на основе законов термодинамики и шкалы Кардашева. Они пришли к выводу, что развитые цивилизации могут выживать не более 1000 лет при ежегодном росте энергопотребления на 1%. Это открытие также имеет значение для программы SETI, так как оно объясняет возможные причины исчезновения внеземных цивилизаций.
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