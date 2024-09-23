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Неожиданный источник жизни в океане: как песок из Сахары влияет на морские экосистемы

Железо из Сахары: ключевой элемент для поддержания жизни в Атлантике
Наука

Учёные из Florida State University и University of California сделали важное открытие, проливающее свет на связь между пустыней Сахара и Атлантическим океаном. Ветер, переносящий пыль с африканских просторов через океан, играет критическую роль в поддержании жизни морских экосистем.

Железо из Сахары: ключевой элемент для поддержания жизни в Атлантике
Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, PDM

Результаты исследования, опубликованные на портале Frontiers, показали, что песчаные частицы из Сахары обогащают океан минеральными веществами, включая железо, которое является важным микроэлементом для фитопланктона.

Железо, попадающее в океан с песком, способствует фотосинтезу фитопланктона, который служит основой пищевой цепи океана и оказывает влияние на глобальный климат за счёт поглощения углекислого газа. Ученые проанализировали осадочные породы за последние 120 000 лет и пришли к выводу, что биодоступность железа увеличивается по мере того, как пыль преодолевает большие расстояния, подчеркивая важную роль ветровых потоков в поддержании океанических экосистем.

Это открытие также подчёркивает глобальные масштабы взаимодействий природных систем и их важность для поддержания жизни на планете. В будущем исследователи планируют использовать более точные методы для анализа влияния ветровых потоков на климатические изменения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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