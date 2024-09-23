Неожиданный источник жизни в океане: как песок из Сахары влияет на морские экосистемы

Учёные из Florida State University и University of California сделали важное открытие, проливающее свет на связь между пустыней Сахара и Атлантическим океаном. Ветер, переносящий пыль с африканских просторов через океан, играет критическую роль в поддержании жизни морских экосистем.
Результаты исследования, опубликованные на портале Frontiers, показали, что песчаные частицы из Сахары обогащают океан минеральными веществами, включая железо, которое является важным микроэлементом для фитопланктона.
Железо, попадающее в океан с песком, способствует фотосинтезу фитопланктона, который служит основой пищевой цепи океана и оказывает влияние на глобальный климат за счёт поглощения углекислого газа. Ученые проанализировали осадочные породы за последние 120 000 лет и пришли к выводу, что биодоступность железа увеличивается по мере того, как пыль преодолевает большие расстояния, подчеркивая важную роль ветровых потоков в поддержании океанических экосистем.
Это открытие также подчёркивает глобальные масштабы взаимодействий природных систем и их важность для поддержания жизни на планете. В будущем исследователи планируют использовать более точные методы для анализа влияния ветровых потоков на климатические изменения.
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