Неожиданный источник жизни в океане: как песок из Сахары влияет на морские экосистемы

Железо из Сахары: ключевой элемент для поддержания жизни в Атлантике

Учёные из Florida State University и University of California сделали важное открытие, проливающее свет на связь между пустыней Сахара и Атлантическим океаном. Ветер, переносящий пыль с африканских просторов через океан, играет критическую роль в поддержании жизни морских экосистем.

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Результаты исследования, опубликованные на портале Frontiers, показали, что песчаные частицы из Сахары обогащают океан минеральными веществами, включая железо, которое является важным микроэлементом для фитопланктона.

Железо, попадающее в океан с песком, способствует фотосинтезу фитопланктона, который служит основой пищевой цепи океана и оказывает влияние на глобальный климат за счёт поглощения углекислого газа. Ученые проанализировали осадочные породы за последние 120 000 лет и пришли к выводу, что биодоступность железа увеличивается по мере того, как пыль преодолевает большие расстояния, подчеркивая важную роль ветровых потоков в поддержании океанических экосистем.

Это открытие также подчёркивает глобальные масштабы взаимодействий природных систем и их важность для поддержания жизни на планете. В будущем исследователи планируют использовать более точные методы для анализа влияния ветровых потоков на климатические изменения.