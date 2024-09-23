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Ученые выяснили, как долго Земля останется пригодной для жизни

arXiv: что изменится на Земле через 1,8 миллиарда лет
1:56
Наука

Американские ученые из Чикагского университета установили время, в течение которого Земля сохранит условия для жизни. Согласно их выводам, наша планета останется обитаемой еще около 2 миллиардов лет. Эти данные были опубликованы на портале arXiv, который специализируется на научных материалах без рецензий.

arXiv: что изменится на Земле через 1,8 миллиарда лет
Фото: nasa.gov by NASA, CC0

Исследователи пояснили, что обитаемость Земли напрямую зависит от светимости Солнца. В течение следующего миллиарда лет его светимость будет постепенно увеличиваться, так как водород в его ядре превращается в гелий. Это явление оказывает серьезное влияние на планету, в том числе на такие процессы, как карбонатно-силикатный цикл, который регулирует уровень углекислого газа в атмосфере.

Согласно предыдущим исследованиям, через миллиард лет этот цикл будет нарушен, что приведет к снижению содержания углекислого газа. Это, в свою очередь, станет причиной гибели сложной наземной жизни, зависящей от фотосинтеза. Однако новые данные показали, что уровень углерода останется достаточно высоким для поддержания жизни в ближайшие 1,6-1,86 миллиарда лет.

После этого на Земле начнется необратимый процесс перехода к парниковому климату: высокая температура на поверхности планеты станет слишком суровой для поддержания жизни. На последней стадии Солнце будет разрушать водяной пар в верхних слоях атмосферы, приводя к утрате водородных запасов и, как следствие, воды на Земле.

Открытие ученых также свидетельствует о том, что экзопланет с возможностью жизни во Вселенной может быть больше, чем считалось ранее, поскольку аналогичные процессы могут происходить и на других планетах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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